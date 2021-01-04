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喉嚨卡卡吞嚥異物感 超音波檢查竟是甲狀腺腫瘤作祟
56歲中年男性長期喉嚨感覺有異物感，吞嚥總有卡卡感覺，醫師以內視鏡檢查咽喉未發現異狀，藥物治療效果有限，患者擔心病變，經嘉義長庚、部立嘉義醫院耳鼻喉科張耕閤醫師以頸部超音波檢查發現有2.5公分甲狀腺腫瘤，相當靠近食道入口，造成吞嚥異物感，患者接受超音波抽吸切片與微創消融手術，喉嚨卡卡獲得解決，對醫師明確診斷與精準治療，相當感謝。
張耕閤指出，因喉嚨卡卡吞嚥有異物感，擔心咽喉長腫瘤求診患者常見，一般經軟式內視鏡檢查可精準判斷，絕大部分原因是因胃酸逆流到咽喉造成慢性咽喉發炎，導致喉嚨乾有異物感，甚至有時會影響到聲帶造成沙啞與吞嚥困難等症狀，但這種胃酸造成咽喉炎，一般不會有典型胃食道逆流造成的心窩灼熱感。
其次是鼻過敏或鼻竇炎造成鼻水，或鼻竇分泌物倒流到咽喉所引發的吞嚥異物感，這種情況常合併咳嗽症狀，尤其平躺睡覺時容易發生。但因上述兩種原因患者眾多，常發現同時合併兩種狀況的病患，必須同時治療才能根本性解決問題。
張耕閤說，除常見胃酸刺激與鼻水倒流造成慢性咽喉炎外，還要小心檢查是否有咽喉部腫瘤，以利及早治療，可經由軟式內視鏡配合螢幕放大效果清楚診斷。如果檢查無異狀但藥物治療無改善，建議以頸部超音波檢查以排除甲狀腺深部腫瘤、結節與囊腫。
因為食道最上端靠近喉嚨部分，與左側甲狀腺相貼近，有時左側深部的甲狀腺病變在脖子外觀並不會有明顯隆起，因此若不是使用超音波檢查是無法發現此處病變，尤其超過1公分貼近食道的腫瘤一般就可能造成卡卡的症狀。
發現此處問題，建議先以超音波導引做抽吸切片，若結果為惡性腫瘤需要做甲狀腺切除手術，若為良性但卡卡症狀長期困擾患者，可考慮接受甲狀腺微創消融手術，建議長期有喉嚨卡卡與吞嚥異物感的患者，及早就醫以利早期診斷早期治療。
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