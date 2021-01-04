實現「公益」承諾 南市議員陳昆和薪資和補助款全捐了

台南市議員陳昆和今天捐出兩年來市議員的薪資所得及選舉補助款共307萬餘元，給公益團體及幫助弱勢民眾。陳昆和說，這是他兩年前競選時的承諾，當時以「公益」律師為主軸打選戰，捐出市議員薪資幫助弱勢，就是實踐「公益」的具體作法。市議員任期還有兩年薪資也都會捐出來，估計4年議員任期，將會捐出6百餘萬元來做公益=.

陳昆和今天捐出的包括議員研究費189萬餘元、為民服務費30萬元、定期會的出席、交通、膳食費50餘萬元、臨時費的出席、交通及膳食費3萬餘元、保險費1萬4千餘元，加上選舉補助款32萬餘元，合計共307萬餘元。

他表示，這些都是來自人民的納稅錢，全數捐贈用在地方社福弱勢及慈善公益上，除了做為急難救助金外，也將部分款項作為貧困學生的獎助學金及慈善扶助等公益活動，並委由律師陳進長監督執行，希望發揮拋磚引玉的效果，幫助更多需要幫助的鄉親。

陳昆和曾當老師10年，後擔任律師28年，經營事業有成，兩年前參選市議員時，打出「公益」律師的旗號，強調議員任期將不領薪水，全心的奉獻給市民，但因為不領薪水也造成議會職員的困擾，最後由議會保留在專戶，去年底陳昆和從專戶領出來，今天捐贈給25個公益慈善團體。