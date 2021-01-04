嘉義市國際管樂節閉幕帶動觀光消費 今年底30屆再見

第29屆嘉義市國際管樂節，碰上新冠肺炎疫情，是特別的一屆，市政府帶來全新企劃與演出內容，場場精彩表演，為樂迷與民眾帶來音樂饗宴， 吸引各地管樂迷來嘉朝聖，聆賞管樂，帶動觀光消費，昨天由嘉義大學音樂系管樂團演出閉幕精彩節目，畫下圓滿句點，相約今年底30屆管樂節再見。

管樂節去年12月中旬登場，元旦連假掀起另一波高潮，節目包括音樂會，由知名他拉喇叭團，製作管樂節第一齣「管樂劇場」：「蕭士塔高維奇與我-低音號謀殺案」，結合管樂與推理戲劇表演，精彩樂音、震撼力舞台，讓樂迷大呼過癮。

另，室內音樂會由台北青年管樂團演出，是管樂團版的世界首演；閉幕音樂會由嘉大音樂系管樂團演出，林士偉老師擔任指揮，演出安倍圭子作曲「稜鏡狂想曲」。