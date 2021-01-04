聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義市國際管樂節閉幕帶動觀光消費 今年底30屆再見
第29屆嘉義市國際管樂節，碰上新冠肺炎疫情，是特別的一屆，市政府帶來全新企劃與演出內容，場場精彩表演，為樂迷與民眾帶來音樂饗宴， 吸引各地管樂迷來嘉朝聖，聆賞管樂，帶動觀光消費，昨天由嘉義大學音樂系管樂團演出閉幕精彩節目，畫下圓滿句點，相約今年底30屆管樂節再見。
管樂節去年12月中旬登場，元旦連假掀起另一波高潮，節目包括音樂會，由知名他拉喇叭團，製作管樂節第一齣「管樂劇場」：「蕭士塔高維奇與我-低音號謀殺案」，結合管樂與推理戲劇表演，精彩樂音、震撼力舞台，讓樂迷大呼過癮。
另，室內音樂會由台北青年管樂團演出，是管樂團版的世界首演；閉幕音樂會由嘉大音樂系管樂團演出，林士偉老師擔任指揮，演出安倍圭子作曲「稜鏡狂想曲」。
以「管樂之都」聞名的嘉市，每年不斷電以豐沛音樂能量充實聽眾的心靈。第29屆管樂節，展現管樂與其他音樂融合的「管樂搖滾BAR」的企圖心！市府持續推廣管樂，第30屆國際管樂節12月17日起至2022年1月2日登場，市府說說，「讓我們相約2021年12月再見！」
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言