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嘉義市國際管樂節閉幕帶動觀光消費 今年底30屆再見

聯合報 / 記者魯永明／嘉義市即時報導
第29屆嘉義市國際管樂節戶外演出，為樂迷與民眾帶來音樂饗宴。圖／嘉義市府提供
第29屆嘉義市國際管樂節戶外演出，為樂迷與民眾帶來音樂饗宴。圖／嘉義市府提供

第29屆嘉義市國際管樂節，碰上新冠肺炎疫情，是特別的一屆，市政府帶來全新企劃與演出內容，場場精彩表演，為樂迷與民眾帶來音樂饗宴， 吸引各地管樂迷來嘉朝聖，聆賞管樂，帶動觀光消費，昨天由嘉義大學音樂系管樂團演出閉幕精彩節目，畫下圓滿句點，相約今年底30屆管樂節再見。

管樂節去年12月中旬登場，元旦連假掀起另一波高潮，節目包括音樂會，由知名他拉喇叭團，製作管樂節第一齣「管樂劇場」：「蕭士塔高維奇與我-低音號謀殺案」，結合管樂與推理戲劇表演，精彩樂音、震撼力舞台，讓樂迷大呼過癮。

另，室內音樂會由台北青年管樂團演出，是管樂團版的世界首演；閉幕音樂會由嘉大音樂系管樂團演出，林士偉老師擔任指揮，演出安倍圭子作曲「稜鏡狂想曲」。

以「管樂之都」聞名的嘉市，每年不斷電以豐沛音樂能量充實聽眾的心靈。第29屆管樂節，展現管樂與其他音樂融合的「管樂搖滾BAR」的企圖心！市府持續推廣管樂，第30屆國際管樂節12月17日起至2022年1月2日登場，市府說說，「讓我們相約2021年12月再見！」

嘉義大學音樂系管樂團演出管樂節閉幕精彩音樂會。圖／嘉義市府提供
嘉義大學音樂系管樂團演出管樂節閉幕精彩音樂會。圖／嘉義市府提供

樂團 音樂會 嘉義

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