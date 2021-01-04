嘉義市區公車紅線、台灣好行黃線 今起免費試營運

元旦連假結束，今天上班上學，嘉義市區公車忠孝新民幹線（紅線），以及台灣好行光林我嘉線（黃線），今天起至10日全班次免費試營運，11日正式營運，歡迎民眾體驗最療癒、時尚又環保的電動公車！

市府交通處說，台灣好行光林我嘉線（黃線）與原路線相同，增加自由友忠路口、大潤發等站，班次增加為平日36班、假日46班。

忠孝新民幹線包括主線（紅線）及支線（紅A線），共設20及23站，取消繞至轉運中心站，行駛林森西路及忠孝路，並增設京城銀行（新民路）、新民南京路口、興業西徐州六街路口、林業鐵路車庫園區、文化中心（檜意森活村）、台斗坑、後湖、宏仁女中、遠東機械廠及忠孝北街等站。

另延伸至民雄工業區服務中心的紅A支線，增設大寶鎮（忠孝北街）、忠孝北街成功三路口及民雄工業區服務中心，班次增加為50班（含支線6班）。詳細路線圖、即時動態及時刻表可至交通處網頁公車資訊下查詢。

交通處提醒民眾，搭乘前可至「愛嘉義」APP查詢公車動態，減少候車時間，另，為鼓勵民眾使用大眾運輸，市府將延續持電子票證搭公車免費措施至6月30日，凡持電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡、Happycash有錢卡），可免費搭乘3條市區公車路線，搭配Youbike公共自行車，歡迎外地旅客、市民多加利用。