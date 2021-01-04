快訊

新冠境外移入+3 分別自菲、法、多明尼加

中職／劉玠廷行銷一流 網：沒有太子票房將落後3至5年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市區公車紅線、台灣好行黃線 今起免費試營運

聯合報 / 記者魯永明／嘉義市即時報導
嘉義市區公車紅線、台灣好行黃線 今起免費試營運。圖／嘉市府提供
嘉義市區公車紅線、台灣好行黃線 今起免費試營運。圖／嘉市府提供

元旦連假結束，今天上班上學，嘉義市區公車忠孝新民幹線（紅線），以及台灣好行光林我嘉線（黃線），今天起至10日全班次免費試營運，11日正式營運，歡迎民眾體驗最療癒、時尚又環保的電動公車！

市府交通處說，台灣好行光林我嘉線（黃線）與原路線相同，增加自由友忠路口、大潤發等站，班次增加為平日36班、假日46班。

忠孝新民幹線包括主線（紅線）及支線（紅A線），共設20及23站，取消繞至轉運中心站，行駛林森西路及忠孝路，並增設京城銀行（新民路）、新民南京路口、興業西徐州六街路口、林業鐵路車庫園區、文化中心（檜意森活村）、台斗坑、後湖、宏仁女中、遠東機械廠及忠孝北街等站。

另延伸至民雄工業區服務中心的紅A支線，增設大寶鎮（忠孝北街）、忠孝北街成功三路口及民雄工業區服務中心，班次增加為50班（含支線6班）。詳細路線圖、即時動態及時刻表可至交通處網頁公車資訊下查詢。

交通處提醒民眾，搭乘前可至「愛嘉義」APP查詢公車動態，減少候車時間，另，為鼓勵民眾使用大眾運輸，市府將延續持電子票證搭公車免費措施至6月30日，凡持電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡、Happycash有錢卡），可免費搭乘3條市區公車路線，搭配Youbike公共自行車，歡迎外地旅客、市民多加利用。

公車 台灣好行 嘉義

延伸閱讀

嘉義角頭網上炫槍 隔兩天警上門逮人

喜憨兒擲筊千歲啦啦隊助陣 印尼看護連8聖筊抱走5.8萬

翠綠梯田茶園好迷人！嘉義梅山「梨子腳山Ｘ太平老街」

中央開放萊豬 健康自己顧！嘉義市府連3天市場抽驗肉品

相關新聞

嘉義市區公車紅線、台灣好行黃線 今起免費試營運

元旦連假結束，今天上班上學，嘉義市區公車忠孝新民幹線（紅線），以及台灣好行光林我嘉線（黃線），今天起至10日全班次免費試...

台南預算審不完 監督聯盟：部分議員只領錢不開會

台南市議會去年底加開臨時會，但仍然沒有辦法完成新年度市府總預算的審查，民間組成的議會觀察聯盟批評，指部分議員長期「只簽到...

全台唯一花磚博物館成觀光熱點 元旦連假遊客大排長龍

位在嘉義市區的全台唯一花磚博物館，由老屋主徐嘉彬從各地蒐集20幾年的花磚成立，2016年獲嘉市府舊屋力補助計畫開館，短短...

南鐵地下化挖出 遺構擬先移置

台南市鐵路地下化工程陸續在市區裡挖出不少歷史遺構，其中去年在新樓醫院對面發現疑似清代糖灶，由於是市區首次出土，引發文史界...

嘉市文化公園 風鈴木正美

嘉義市國際管樂節昨天閉幕日在嘉市文化公園，紅花風鈴木陸續綻放，揭開賞花序幕，許多民眾與家人、孩子到文化公園賞花、坐在草皮...

逾24萬尾虱目魚凍死 雲嘉南防寒

寒害持續，雲林沿海地區約19萬尾虱目魚遭凍死傷，台南七股海埔新生地虱目魚文蛤混養池虱目魚凍傷陸續浮現，估計約5萬尾受損，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。