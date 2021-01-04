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台南元旦連假熱門景點 「山博行」超夯 市圖也日湧萬人

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南左鎮化石館最受親子歡迎景點。記者吳淑玲／攝影
台南左鎮化石館最受親子歡迎景點。記者吳淑玲／攝影

元旦連假因氣溫回溫，台南市觀光人潮不斷，台南市觀光旅遊局統計，各重要景區都湧現車潮及人潮，左鎮化石園區、山上花園水道博物館及南瀛天文館在力推台南山博線公車，只要50元可以暢遊三館的優惠，讓三館在連假期間逆勢成長，在元旦第2天合計單日約1萬人次的造訪，可稱之台南最熱門觀光景點區帶，

台南市觀旅局表示，今年元旦連假，雖然寒流報到，氣溫驟降，但有別北台灣陰雨綿綿，台南天氣晴朗，吸引許多遊客選擇留宿台南，假期第二天幾處主要景點總共湧入5.5萬人次以上觀光人潮，較第1天增加二成的觀光人次。

一直被列為文青旅程首選的奇美博物館及台南美術館，共計有近萬人次入場。元月2日開館的台南市立圖書館總館也吸引了約1萬人次的人潮到訪，美輪美奐的建築加上獨特的景色，成為民眾爭相拍照留念的一大重點。

根據市府觀光旅遊局統計，元旦假期山上花園水道博物館、德元埤荷蘭村及七股鹽山依舊人潮眾多，頑皮世界野生動物園、安平古堡等觀光人次也有大幅成長，虎頭埤風景區也吸引近3千人入園享受怡人的湖光美色，另外，濱海北門遊客中心、井仔腳鹽田都湧現觀光人潮。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，台南觀光景點陸續推出活動，有龍崎光節空山祭、七股鹽山裝置藝術、楠西梅嶺賞梅花和紫牡丹，最新景點資訊可至臺南旅遊網查詢。

奇美博物館 連假 觀光景點

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