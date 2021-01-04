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全台唯一花磚博物館成觀光熱點 元旦連假遊客大排長龍

聯合報 / 記者魯永明／嘉義市即時報導
位在嘉義市區的全台唯一花磚博物館，由老屋主徐嘉彬從各地蒐集20幾年的花磚成立，105年獲嘉市府舊屋力補助計畫開館，元旦連假期間吸引長長的排隊人龍。圖／讀者提供
位在嘉義市區的全台唯一花磚博物館，由老屋主徐嘉彬從各地蒐集20幾年的花磚成立，105年獲嘉市府舊屋力補助計畫開館，元旦連假期間吸引長長的排隊人龍。圖／讀者提供

位在嘉義市區的全台唯一花磚博物館，由老屋主徐嘉彬從各地蒐集20幾年的花磚成立，2016年獲嘉市府舊屋力補助計畫開館，短短4年多，因著深度、輕旅行流行，又因疫情無法出國旅遊，成為熱門景點，去年頻繁躍上國際，元旦連假期間吸引長長的排隊人龍，等著進入這座「有感情、有溫度的博物館」， 觀賞體驗花磚之美。

花磚博物館有20%是外國遊客，人多要排隊逾1個小時，花磚博物館是棟老木屋，徐嘉彬買下整修，館內保存5千多片花磚，40多個花磚家具，保存量全球最多，百年前台灣花磚是昂貴有錢人家裝飾品。

館長徐嘉彬說，台灣有1萬多棟花磚建築物，工匠求新求變，全世界只有台灣花磚最美最精彩，花磚1935年戰爭停產，每片都是手工繪製，工藝經過百年後失傳，花磚有國際知名度，歐洲、日本、新加坡、馬來西亞都有花磚，徐嘉彬將收藏花磚放置嘉市成立台灣花磚博物館，因為嘉義被稱林業之都，有特殊林業文化，還有阿里山魅力，他們已到9個國家宣傳。

世界衛生大會去年開會，花磚博物館與外交部合作，以台灣花磚圖案作主要意象，在日內瓦透過電車廣告、以及「萬國宮」廣場前打造「Taiwan can help」英文字樣，爭取參與世衛組織的所有會議，經典的復古花紋圖案亮眼顯目，館方要讓全世界看見台灣。

大阪知名SPA業者「SPAWORLD」請花磚博物館，透過台灣職人設計製作5500片花磚，打造一處花磚空間，設置電視牆介紹花磚博物館如何保存、發揚花磚文化，日本NHK電視台去年10月22日播出台灣花磚博物館專題，以及花磚系列產品輸入日本，播畢引起廣大回響，還有日本出版社欲在日出版花磚博物館館藏專書。

嘉義市長黃敏惠（右起）感謝花磚博物館長徐嘉彬，讓世界看見台灣。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠（右起）感謝花磚博物館長徐嘉彬，讓世界看見台灣。圖／嘉市府提供
位在嘉義市區的全台唯一花磚博物館，由老屋主徐嘉彬從各地蒐集20幾年的花磚成立。圖／嘉市府提供
位在嘉義市區的全台唯一花磚博物館，由老屋主徐嘉彬從各地蒐集20幾年的花磚成立。圖／嘉市府提供
嘉義市花磚博物館去年在日內瓦廣場用花磚打上「Taiwan can help」字樣。圖／花磚博物館提供
嘉義市花磚博物館去年在日內瓦廣場用花磚打上「Taiwan can help」字樣。圖／花磚博物館提供

博物館 日本 嘉義

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