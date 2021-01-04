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喜憨兒擲筊千歲啦啦隊助陣 印尼看護連8聖筊抱走5.8萬
嘉義縣中埔鄉歡喜財神廟昨天下午舉行擲筊大賽，吸引上千名香客參與，一名印尼移工以連8聖筊贏得5萬8000元，另外來自台南的千歲啦啦隊與十餘名喜憨兒嘉義中埔喜相逢，溫馨感人的畫面也成為全場另一焦點。
擲筊大賽由家住太保市的張姓女子以連續9個聖筊抱走首獎8萬8000元獎金，第二名為來自印尼的女看護移工，連擲8個聖筊，獲得獎金5萬8000元，第三名有3人以7個聖筊並列，包括一對夫妻，經pk賽，由陳姓妻子脫穎而出、獎金3萬8000元。
現場除了約1300名香客報名之外，社團法人嘉義縣智障者家長協會李元豐理事長率領十餘名喜憨兒參與，他們在家長的協助下一一排隊擲筊，這是他們生平第一次體驗擲筊，雖然屢屢「凸槌」，仍在眾人鼓勵的掌聲中克服種種困難完成所有程序。
為了鼓勵這群可愛的喜憨兒，白河南天宮主任委員方張金鳳也率領「千歲啦啦隊」共襄盛舉，這群由資深老農組成合計超過1000歲的啦啦隊，專程以辣椒、芹菜、葫蘿蔔等各式蔬果「農妝」來為所有香客加油。
最令人感動的是，當嘉義喜憨兒擲筊時，這群千歲啦啦隊熱情為他們加油，人瑞級老農與憨兒歡喜相遇，爆出既純真又逗趣的火花。
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