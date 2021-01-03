台南好YOUNG -青春流行夜登場 黃偉哲與翁立友齊飆歌

台南好YOUNG -青春流行夜活動，今晚在新營228紀念公園登場，採限量開放2000人實名制入場，與會大小朋友開心度過難忘周日夜晚。

這場演唱會過程曲折，因疫情升溫是否現場開放觀眾？台南市政府態度謹慎，上午10點市長黃偉哲宣布限量開放2000人，採實名制入場，另外，9日晚間在永華市政中心還有另外一場，熱鬧可期。

在新營這場演唱會晚間邀請歌手翁立友等人演唱，現場觀眾不時敲打加油棒帶動氣氛，時間越晚湧入人數越來，2000人目標，如期達陣。

黃偉哲也上台與翁立友合唱「堅持」，兩人開心飆歌，最後由陳零九、婁峻碩、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒5人所組成的「五堅情」壓軸，最後還有焰火秀9點半施放，大家情緒high翻天。

黃偉哲表示，台南市政府今年擴大辦理2021耶誕跨年活動，整體場次數量以及邀請的藝人總數，都是全國第一，結合流行、嘻哈、搖滾、爵士以及古典多樣化音樂饗宴，期能滿足所有樂迷敲碗許願的心聲，歡迎大家來台南旅遊，當然也要依規定做好防疫措施。