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台南好YOUNG -青春流行夜登場 黃偉哲與翁立友齊飆歌

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左）、歌手翁立友飆唱「堅持」，帶動全場氣氛。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（左）、歌手翁立友飆唱「堅持」，帶動全場氣氛。記者謝進盛／攝影

台南好YOUNG -青春流行夜活動，今晚在新營228紀念公園登場，採限量開放2000人實名制入場，與會大小朋友開心度過難忘周日夜晚。

這場演唱會過程曲折，因疫情升溫是否現場開放觀眾？台南市政府態度謹慎，上午10點市長黃偉哲宣布限量開放2000人，採實名制入場，另外，9日晚間在永華市政中心還有另外一場，熱鬧可期。

在新營這場演唱會晚間邀請歌手翁立友等人演唱，現場觀眾不時敲打加油棒帶動氣氛，時間越晚湧入人數越來，2000人目標，如期達陣。

黃偉哲也上台與翁立友合唱「堅持」，兩人開心飆歌，最後由陳零九、婁峻碩、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒5人所組成的「五堅情」壓軸，最後還有焰火秀9點半施放，大家情緒high翻天。

黃偉哲表示，台南市政府今年擴大辦理2021耶誕跨年活動，整體場次數量以及邀請的藝人總數，都是全國第一，結合流行、嘻哈、搖滾、爵士以及古典多樣化音樂饗宴，期能滿足所有樂迷敲碗許願的心聲，歡迎大家來台南旅遊，當然也要依規定做好防疫措施。

議員蔡育輝、沈家鳳、趙昆原及新營區長魏文貴等人也出席，感謝市府在新營舉辦演唱會，台南市長黃偉哲也說，只要議會支持，會持續辦理。

現場觀眾high翻天，越晚越熱鬧。記者謝進盛／攝影
現場觀眾high翻天，越晚越熱鬧。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（左）、歌手翁立友飆唱「堅持」，帶動全場氣氛。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（左）、歌手翁立友飆唱「堅持」，帶動全場氣氛。記者謝進盛／攝影
台南好YOUNG -青春流行夜活動，今晚在新營228紀念公園登場，歌手柯泯薰上台演唱。記者謝進盛／攝影
台南好YOUNG -青春流行夜活動，今晚在新營228紀念公園登場，歌手柯泯薰上台演唱。記者謝進盛／攝影
會場吸引不少熱情鄉親台下觀賞表演。記者謝進盛／攝影
會場吸引不少熱情鄉親台下觀賞表演。記者謝進盛／攝影
台南好YOUNG -青春流行夜活動，今晚在新營228紀念公園登場。記者謝進盛／攝影
台南好YOUNG -青春流行夜活動，今晚在新營228紀念公園登場。記者謝進盛／攝影

黃偉哲 演唱會 實名制

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