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寒流來襲漁民凍未條！ 這幾招一定要知道
元旦連假寒流來襲，各地紛紛傳出災情，主要為受損對象為虱目魚和文蛤，漁民也提出相對應措施，有漁民表示，近日空氣濕度相對低，對魚獲無損，但縣府仍提醒漁民應拍照存證，撿除魚屍，並報請公所勘查。
截至今天上午，嘉義縣僅傳出零星不耐寒魚種寒害災損，主要為文蛤養殖池混養之虱目魚（工作魚）（每池少數凍傷、約6000公斤）、越冬虱目魚數千尾凍傷（約180公斤）、泰國蝦死亡（約3720公斤）、混養金鯧（工作魚）數百尾死亡（約120公斤）。
農業處漁業科科長張建成表示，此次寒流受影響主要為文蛤，全國共7000多公頃的文蛤養殖池，嘉義縣僅200多公頃，占產量不到2個百分比，因此受損相對較少。
嘉義縣東石蕭姓養殖戶表示，此次寒流儘管溫差驟降，但伴隨太陽露臉，空氣濕度相對較低，但仍有超過五成魚隻翻肚，目前採用的防寒措施，包括在魚塭北側搭蓋防風棚、加深池水或利用越冬溝。
除此，養殖戶也會抽取地下水灌注，用常溫水燈照射，以維持較高且穩定的水溫，蕭姓漁民說，今年寒流濕度不像往年那麼高，「只要沒有落霜，影響都不大」。
針對易受寒害的虱目魚，縣府也連繫新塭一帶虱目魚加工廠，啓動魚隻預防性收成及受災搶收機制，假期期間加工廠隨時待命，減少寒流可能造成漁民的生計損失。
漁業處表示，低溫過後，若有發現浮於水面的魚體，應馬上撿除，以防水質或池底惡化，造成二次災損。遇有災害時，應立即通知魚塭所在地公所勘查，以及拍照存證。
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