寒害七股虱目魚5萬尾凍傷 養殖戶：下周低溫更擔心

寒害持續，台南七股海埔新生地虱目魚文蛤混養池虱目魚凍傷陸續浮現，估計約有5萬尾受損，由於下周又有另波低溫來報到，養殖業者憂心忡忡。

七股區海埔新生地，採淺坪式引海水養殖文蛤最為有名，因位置濱海且無屏障，每當低溫寒流報到，漁民擔心混養的虱目魚受凍，這兩天陸續有零星災情，昨災情有擴大趨勢。

楊姓漁民表示，越接近迎風面的養殖池越嚴重，七股海埔新生地一帶魚塭死亡率將近7成，張姓漁民指出，他養在越冬池的虱目魚苗幾乎全死光，文蛤池中也有不少沉底魚屍，只能慢慢清理。