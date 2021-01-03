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寒害七股虱目魚5萬尾凍傷 養殖戶：下周低溫更擔心
寒害持續，台南七股海埔新生地虱目魚文蛤混養池虱目魚凍傷陸續浮現，估計約有5萬尾受損，由於下周又有另波低溫來報到，養殖業者憂心忡忡。
七股區海埔新生地，採淺坪式引海水養殖文蛤最為有名，因位置濱海且無屏障，每當低溫寒流報到，漁民擔心混養的虱目魚受凍，這兩天陸續有零星災情，昨災情有擴大趨勢。
楊姓漁民表示，越接近迎風面的養殖池越嚴重，七股海埔新生地一帶魚塭死亡率將近7成，張姓漁民指出，他養在越冬池的虱目魚苗幾乎全死光，文蛤池中也有不少沉底魚屍，只能慢慢清理。
南縣區漁會總幹事陳崇德表示，這2天陸續有人回報虱目魚暴斃災情，上百位漁民反映損害狀況從3成到7成都有；若依每公頃放養量500到1000尾來計算，粗估死亡數量在5萬尾以上，由於虱目魚死亡屬遲發性災害，加上工作魚寒害損失補助金不高，漁民多半自行下水打撈處理，並未向上呈報。
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