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影／台南購物節抽出2棟房子得主 幸運兒接到市長通知

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南購物節下午抽出2棟輕豪宅得主，市長並當場通知中獎人。記者修瑞瑩／攝影
台南購物節下午抽出2棟輕豪宅得主，市長並當場通知中獎人。記者修瑞瑩／攝影

台南市政府為了刺激消費，七月中推出，台南消費就抽獎贈送兩戶輕豪宅，下午在台南新光三越小西門廣場公開抽獎，市長黃偉哲並當場手機通知兩位幸運中獎人，中獎人都是不可置信「是詐騙集團嗎？」、「你們是惡作劇嗎？」

台南市政府推出台南購物節抽獎活動，只要到台南消費並上網登錄，200元就能取得一組抽獎序號，最大兩個獎項是兩戶大樓住宅，分別位在善化區與新市區，市價各自約600萬元。

經發局表示，活動期間從7月15日到12月31日，總共登錄的發票有1888萬多張，消費相當驚人，總金額超過66億元，而去年台南購物節消費營業額大約是20億8千萬元，兩者相比成長驚人。

市政府今天公開抽出購物節各個大小獎項，其中兩戶輕豪宅，由市長當場抽出，分別是方姓與陳姓兩位女性中獎。

兩人接到市長的電話都覺得不可置信，第一個直覺都覺得是詐騙集團，因此反問市長「怎麼了嗎？」、「所以呢？」，讓市長有點啼笑皆非，中獎民眾還問「你們是詐騙集團嗎？」、「這是惡作劇嗎？」、「真的假的」。

經發局表示，本次最大獎兩戶輕豪宅，第一戶位於善化陽光大道，共兩房一廳含公設26.56坪，由臺南市不動產開發商業同業公會、臺南市大台南不動產開發商業同業公會贊助提供，第二戶位於新市區復興路，兩房一廳含公設22.64坪，並送室內裝潢及家具，由陞發國際-洺泰建設股份有限公司贊助提供，兩間房屋皆位處南部科學園區附近，周邊近國道交流道。

除了最大獎兩間輕豪宅外，還有宏佳騰電動機車、電冰箱、液晶電視，以及遊艇券、旅行箱等多項豐富大小獎，得獎名單將公佈於「臺南經濟情報讚」臉書粉絲專頁及臺南購物節網站，得獎者將會收到電話及簡訊中獎通知。

台南購物節下午抽出2棟輕豪宅得主，市長並當場通知中獎人。記者修瑞瑩／攝影
台南購物節下午抽出2棟輕豪宅得主，市長並當場通知中獎人。記者修瑞瑩／攝影

詐騙集團 臺南

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