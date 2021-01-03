台南好YOUNG -青春流行夜今晚開唱 粉絲昨早排隊

因疫情順延的台南好YOUNG -青春流行夜活動，今晚將在新營228紀念公園舉辦，採限量開放2000人實名制入場，下午4點清場，現場已有熱情粉絲昨天一早就熬夜來排隊，目前已有百餘人興奮追星等待進場。

台南市政府從去年底舉辦一系列耶誕跨年活動，但受到疫情影響，其中12月26日場次（市府西側廣場）延至今年1月9日舉行、12月27日場次（新營體育場）延至今年1月3日舉行，不過後來又因為英國變種病毒入侵，跨年活動改為線上，新營這場市府多次評估後，今上午10點宣布限量開放2000人實名制入場。

「青春流行夜」演唱會將邀請陳零九、婁峻碩、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒5人所組成的五堅情領銜，另外還有華語創作女歌手柯泯薰、創作饒舌新勢力Spark、大支，以及曾榮獲金曲獎最佳台語男歌手的翁立友，以及張庭瑚、張羽靚、不幸機構等藝人，群星接力從傍晚5點半唱至晚間9點半，精采的焰火秀預計晚上8點半施放。

市府新聞及國際關係處表示，在場地容納狀況、加強防疫措施等綜合考量，決定限量開放2千人入場，將準備2千張貼紙作為民眾入場辨識用，今下午4點清場，再開放民眾實名（聯）制及量體溫入場，將防疫工作落實到位，共同守護市民安全。