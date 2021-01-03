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寒流發威果傷、魚翻肚 雲縣府：下周四還有一波

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
去年底至今年元旦的寒流侵襲，造成雲林沿海地區虱目魚被凍傷、凍死，漁民趕緊撈池以免影響魚塭其他物種。記者陳苡葳／攝影
去年底至今年元旦的寒流侵襲，造成雲林沿海地區虱目魚被凍傷、凍死，漁民趕緊撈池以免影響魚塭其他物種。記者陳苡葳／攝影

去年底至今年元旦的寒流侵襲，造成雲林沿海地區逾14萬尾虱目魚被凍傷、凍死，漁民趕緊撈池以免影響魚塭其他物種；而蔬果方面如牛番茄也有一成遭冷冽氣溫凍傷或出現裂果情形。縣府農業處表示，元月7日預計再有一波強冷空氣南下，提醒農漁民務必加強防寒措施。

農業處表示，這波寒流造成沿海約1千公頃文蛤養殖魚塭混養虱目魚等工作魚凍斃，數量粗估逾14萬尾。台西地區元旦當天受跳電影響、災情最嚴重，約有70%魚塭傳災，經統計面積約700公頃，損失程度1至4成、約11萬尾魚；口湖、四湖及麥寮等鄉鎮則約有20%魚塭災損，面積約300公頃，損失程度3萬尾左右。

此外蔬果部分也受低溫影響出現凍傷或裂果，西螺菜農說，近日蔬菜價格波動不大，但生長速度有比較緩慢；廖姓農民則表示，寒流低溫有造成1至2成左右的牛番茄凍傷或裂果，賣相不佳，西螺果菜市場今天雖沒營業，但仍上工採收，準備明天出貨。

農業處副處長蔡耿宇指出，下周四還有一波強冷空氣來襲，為防農產凍傷，呼籲農民仍需在蔬菜、花卉、果樹等搭設塑膠棚、溫室、防風牆、防風網，加強果園灌水、噴霧、覆蓋、包裹樹幹或果實套袋。

縣府農業處也提醒，針對仔禽集中禽舍，除以電熱機具控溫保暖，放牧家禽應集中在畜舍內，或集中戶外避風掩蔽處加以防寒；此外吳郭魚、虱目魚、石斑魚及白蝦等不耐寒魚種，養殖業者也應在魚塭加蓋防風棚、加強越冬溝保溫。

農業處提醒，寒流來襲、早晚溫差大，若魚池水溫低於15度，養殖戶應採緊急措施，如加溫提高水溫，打氣增加溶氧，減輕魚類死亡。

雲林沿海地區已有逾14萬尾虱目魚被凍傷、凍死，隨著氣溫回暖紛紛浮出水面。圖／本報資料照
雲林沿海地區已有逾14萬尾虱目魚被凍傷、凍死，隨著氣溫回暖紛紛浮出水面。圖／本報資料照

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