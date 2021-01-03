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零聚眾鬥毆 永康大灣廣護宮建醮落幕立典範

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
零聚眾鬥毆，警民合作下，台南永康大灣廣護宮建醮落幕立典範。記者謝進盛／翻攝
零聚眾鬥毆，警民合作下，台南永康大灣廣護宮建醮落幕立典範。記者謝進盛／翻攝

台南市永康區大灣廣護宮睽違14年再度建醮昨晚落幕，16天來在警民努力下，透過GPS定位系統掌握，除降低交通衝擊，也未傳出聚眾及鬥毆滋事，為警方推廣優質宗教文化立下典範。

永康警分局長呂世明今天表示，本次廟會活動，在廟方配合下，警方兼顧轄區治安與連假交通順暢，妥適編排警力，並號召運用民力，共同維護現場秩序及疏導交通，因期前嚴加整備，展現出優良宮廟文化成果。

警方分析，這次廟會醮典能圓滿，主要因素如下：

一、積極溝通協調：事前積極與廟方召開協調會議，了解各活動性質與流程，適時提出建議與協助，並提倡南市優質宮廟文化。

二、社群傳播公告：協請廟方提前公告各活動管制時間及區域，並透過社群網站傳播宣導，讓里民及早因應。

三、GPS即時掌控：廟方特別為陣頭頭、中、尾隊伍各裝上GPS定位系統，透過網路連結，警方亦可隨時掌握遶境隊伍的位置及距離，以利調度交管警力。

四、科技管制交通：指揮所架設監視器即時監控系統，監看各重要路口交通流量及廟前廣場情形，遇到壅塞或滋事情事，可立即調度警力疏導、制止或排除。

五、約制陣頭自律：製作嚴禁暴力宣傳單，表明打架滋事嚴重性，事前提供廟方向各陣頭宣導、約制；並派偵查隊刑警於活動中監控與蒐證。

六、動員五力協勤：協請義警、義交、民防、巡守隊等民力，搭配員警在重要路口管制、疏導與指揮，維護交通安全與順暢；志工支援後勤與環境整潔，並協助員警落實防疫工作。

零聚眾鬥毆，警民合作下，台南永康大灣廣護宮建醮落幕立典範。記者謝進盛／翻攝
零聚眾鬥毆，警民合作下，台南永康大灣廣護宮建醮落幕立典範。記者謝進盛／翻攝

宮廟文化

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