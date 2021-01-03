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農委會抗旱因應措施 水稻種植「4選3」政策說明會

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌今天邀農委會人員到台中大甲和外埔，對農民說明抗旱因應措施，推出水稻種植「四選三」政策。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天邀農委會人員到台中大甲和外埔，對農民說明抗旱因應措施，推出水稻種植「四選三」政策。記者游振昇／攝影

今年梅雨季來臨前，台灣水情將面臨嚴峻挑戰，立法院副院長蔡其昌今天邀農委會農糧署副署長蘇茂祥到台中大甲、外埔二地辦理稻作「四選三」政策說明會，農委會規畫抗旱因應措施，希望和農民一起因應缺水危機。

今天的二場說明會由蔡其昌邀集，台中市議員施志昌和多位地方里長出席關心，許多在地農民到場聽說明，農委會替農民解惑並提供相關停灌補償救助措施，盼台灣能順利渡過供水危機。

蔡其昌表示，抗旱是全民必須共同努力的事，政府除擬定相關政策外，更應讓人民了解政策施行方向及內容，他今天邀農委會下鄉與農民面對面說明，相信大家能夠體諒並支持相關農事轉作抗旱政策，一起努力戰勝供水危機。

農糧署副署長蘇茂祥說，農委會規畫抗旱因應措施，推出水稻種植「四選三」政策，也就是兩年共四期稻作只種三期，另一期建議改種旱作，若還是種稻則不予公糧收購，目的是為了提升水資源利用效率，並建立有效的水田輪作制度，共同來保存珍貴水資源。

農委會其他因應措施還包括短期內要加強農業節水灌溉設施的設置，中期則加強引水及蓄水設施、水稻田區轉為大區輪作制度，並調查各作物需水敏感時期；長期則需加強涵養山坡地水源、研發耐旱品種作物，擴大農業保險等措施。

停灌補償和救助措施中，符合相關條件者，可檢附申請文件於1月7日至1月26日，上午9點到下午5點到農委會農田水利署管理處各工作站辦理，詳情也可上農委會網站查詢。

立法院副院長蔡其昌今天邀農委會人員到台中大甲和外埔，對農民說明抗旱因應措施，推出水稻種植「四選三」政策。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天邀農委會人員到台中大甲和外埔，對農民說明抗旱因應措施，推出水稻種植「四選三」政策。記者游振昇／攝影

農委會 抗旱 農民

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