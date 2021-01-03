神出鬼沒台中懷舊甜點攤 銅板價吃到日式古早味

台中市街頭出現日式古早味點心攤車，但每天擺攤不固定，營業與地點會在前一天或當天早上公布，甜點控追著攤車足跡，每個單品都是目前20元，很難不買一大盒回家，配上一壺好茶或咖啡，冷冷的天好幸福。

「那瑪卡西-名古屋日式點心」是師承老師父古早製法，每樣統一賣20元，不少消費者買10丶20種很常見，但必須每天從臉書粉專或Line群組公告追蹤，被戲稱「神出鬼沒」的甜點車。

甜點攤不但有古早味點心，連單車攤都是濃濃的懷舊風隱身街頭。

「那瑪卡西-名古屋日式點心」點心不會過甜，花式銅鑼燒口味有紅豆、綠豆、芋頭、地瓜、奶油、芝麻丶花生等。紅豆與抹茶羊羹滋味與口感特別，招牌「白頭翁」外皮軟Q，飽滿的紅豆內餡。