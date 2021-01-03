影／揭開賞花序幕！ 嘉市文化公園粉紅風鈴木盛開
每年年初到春節時分是風鈴木盛開季節，嘉義市文化公園粉紅風鈴木近日陸續綻放，吸引許多市民朋友到場賞花拍照，附近居民說，文化公園風鈴木是嘉義市每年最早開花的風鈴木，但今年花況不集中，現在僅三、五株盛開，有些可惜。
嘉義市建設處公園管理科長趙栢烽表示，文化公園在民國97年2月啟用、至今約13年，風鈴木多種植在鄰近文化路草坡上，一整排約20株都是粉紅色的風鈴木，正常花期是去年底到今年1月底，去年底因為乾旱，部分風鈴木11月底提早開花，元旦假期到1月中旬花況最佳。
嘉義市的風鈴木最早種植在民生公園、嘉義公園，另忠孝路及世賢路北段立體交叉路口也有種植，每年年底從文化公園開始，風鈴木陸續開花，一直持續到隔年3月初。
市府表示，今天是嘉義市國際管樂節最後1天，文化公園下午2點50分開始，到晚間8點30分，還有國立屏東大學管樂社、行樂人樂團、台中市台中高校聯合管樂團、生炒鴨肉羹樂團、國立嘉義高級中學管樂社等精彩音樂表演，歡迎市民朋友到文化公園，聽管樂、賞花，戶外散心提升抵抗力，防疫更健康。
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