台中市議員張玉嬿車禍出院 目前僅能床上復健

台中市議員張玉嬿去年因車禍住院，昨天住院18天後終於能夠出院返家，她在臉書上PO出影片感謝大家的關心，在談到家人對她照顧時不禁哽咽，並說「這陣子你們辛苦了！」據她的助理指出，張玉嬿人雖然是出院了，但行動仍不便，目前也僅能在床上做些許復健，要完全復原還得等上2至3個月。

張玉嬿是上個月15日騎機車跑行程時，與另一輛機車擦撞倒地，造成右鎖骨及右股盆骨折、輕微腦震盪蜘蛛膜下腔出血。醫院替她進行了右鎖骨手術，但右股盆骨折和輕微腦震盪蜘蛛膜下腔出血都得待時間來自體復原。

她在臉書上說，「這段期間要感謝的人非常多，首先就是榮總主治醫師神經外科主任楊醫師和為我執刀的骨科聖手曾醫師，以及悉心照護的護理團隊；接著，一心挺我的親朋好友們，您的祝禱鼓勵是我康復的最大原動力之一；當然，小嬿的助理群也功不可沒；最重要的是，我的家人無怨無悔的在病床看護。

講了這麼多，好像是奧斯卡、金馬獎的得獎感言。但，這全是小嬿車禍痛痛獎的內心話。因為，太多人私訊要給我各種協助；躺在病床上有很多時間思考。此次無常，讓我深深有了得之於人太多的體悟。我愛我的人生！

目前小嬿的病況是坐下去要先坐左邊，若先坐右側就會痛，所以得坐輪椅2、3個月，乖乖的復健休養，煩請你們不用前來探視，內心為我祝福就是最好的新年禮物。

「我愛您們！ 2021年一切會更好。」

她的助理楊于東指出，張玉嬿因傷及右股盆，目前身體僅能夠左側出力，右手在鎖骨手術後已能略為平舉，雖然返家，但也僅能在床上做些輕微復健，完全要好，得要等上兩、三個月後了，春節勢必不能像往年四處跟民眾拜年了。