元旦連假不停歇 台南做工行善團完成第132戶修繕

台南市政府勞工局結合各職業組成的做工行善團元旦連假不停休，今到七股區為弱勢職災勞工李姓婦人重新粉刷房屋，勞工局結合工會志工替弱勢修繕房屋，總計已完成132戶。

七股區李女，丈夫過世已久，全家靠李從事清潔工作領取微薄工資，兩名子女皆領有身障手冊，李於108年12月下班時發生車禍造成腳部骨折，目前仍須拄杖行動。

而41歲中度身障的兒子生活無法自理，生活起居由照服員照料，38歲輕度身障女兒亦無法工作，一家人原本就是弱勢家庭，遭遇職災後生活更顯困頓。

勞工局做工行善團元旦連假不忘扶弱初衷，實現市長黃偉哲砌造「希望家園」的夢想，台南市油漆工程業職業工會修繕志工，今頂著寒風，到七股區為弱勢職災勞工李女士重新粉刷房屋，該戶為今年度完工的第1戶。

勞工局個管員已協助申請勞保職災給付，並連結資源多次發放愛心物資持續關懷,今日南市勞工志願服務協會理事長梁志男全家福志工也到場關心並協助整理環境。勞工局長王鑫基表示，做工行善團志工真的非常熱心，犧牲奉獻精神令人感佩。

勞工局說， 李女居住在老舊的三合院，屋頂石膏瓦早已腐爛破損造成漏水問題，電線老舊須換新。上月11日由泥水志工更換屋瓦，13日電氣志工配置電線並更換燈具，20日木工志工進行天花板輕鋼架施工，今油漆志工粉刷美化房屋，重新油漆過的房屋象徵新年新氣象，改善李女一家居住環境。