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美豬開放進口便當業喊漲 台南消保官將稽查

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
北部有餐飲業者宣布因為使用國產豬肉便當漲價，引發討論。圖／本報資料照片
北部有餐飲業者宣布因為使用國產豬肉便當漲價，引發討論。圖／本報資料照片

部分媒體報導北部有店家因為標榜使用國產豬肉，而宣布便當反映成本調漲。台南市政府今天表示南部豬價平穩，供應穩定，籲有心人不要刻意炒作，台南市政府也將要求消保官不定期稽查，確保消費者權益。

台南市政府農業局以中央畜產會提供的數據，說明目前毛豬平均交易價格在每公斤70元上下，尚屬正常價格。比較去年與前年8月的交易價格高點來到每公斤79元，目前的豬價尚屬合理。農委會也已公開說明，在春節前會盡量將交易價格調控在每公斤75元以下。

台南市農業局認為，過去在毛豬交易價格高點時，便當或小吃業者也沒有調漲售價，可見漲幅仍在業者可接受的範圍，如今豬肉成本沒有過去高，部分業者卻將餐點漲得比過去高，確有不合理之處。

此外，根據往例，進口豬肉從下訂、裝箱到抵達港口清關，前後需要至少3個月的時間，所以萊豬雖然從今年元月正式開放，但最近抵達台灣的北美豬肉是在三個月前訂購，就算比較便宜，也不可能突然大量進口，對市價影響有限。不過整體來說，豬肉價格較以往確實有微幅上揚的情況。

台南市政府近期將請消保官嚴格稽查，如發現哄抬情事將移送公平交易委員會調查，也請民眾如果發現不合理的漲價，盡快向台南市政府檢舉，市府將嚴查聯合哄抬，維護市場秩序，確保消費者與業者的權益。

豬價 便當 消保官

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