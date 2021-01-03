今晚新營跨年活動 台南市府只准2000人入場

台南好YOUNG -青春流行夜活動，今天將於新營228紀念公園草皮舉辦，主辦單位台南市政府新聞及國際關係處表示，在場地容納狀況、加強防疫措施等綜合考量下，決定限量開放2千人入場，將準備2千張貼紙作為民眾入場辨識用，並於下午4點清場，再開放民眾實名（聯）制及量體溫入場，將防疫工作落實到位，共同守護市民的安全。

台南市政府從去年底舉辦一系列耶誕跨年活動，但受到疫情影響，其中12月26日場次（市府西側廣場）延至今年1月9日舉行、12月27日場次（新營體育場）延至今年1月3日舉行，不過後來又因為英國變種病毒入侵，跨年活動改為線上。

市長黃偉哲表示，希望在高規格的防疫規定下，讓民眾快樂參與活動，請市民務必體諒配合，並提醒民眾掃瞄身分證入場是最快的方式外，也強烈呼籲正在居家隔離、檢疫或自主健康管理者切勿因追星熱情以身試法，台南市政府與中央保持緊密的聯繫，針對違反規定的民眾，將依傳染病防治法重罰。

主辦單位新聞處也再次提醒活動場內民眾除補充水分之外，一律禁止飲食，並須全程配戴口罩，若勸導不聽者，將會請離現場並予以開罰。新聞處也嚴正籲請「正在居家隔離或檢疫者」、「正在自主健康管理者」、「有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者」，這3類民眾，請勿參加活動，可在家觀賞第3公用頻道的現場直播。