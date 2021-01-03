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藍綠縣市長同台推阿里山狀元茶 去年少雨產量減3成

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠（左四）、嘉義縣長翁章梁（右三）頒發特等狀元匾額給張順源。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠（左四）、嘉義縣長翁章梁（右三）頒發特等狀元匾額給張順源。記者卜敏正／攝影

嘉義縣23.5度阿里山茶產業運銷合作社，昨天下午在嘉義市中央廣場舉辦「2020年冬季阿里山狀元茶競賽頒獎」，開創「阿里山狀元茶」品牌行銷，促進阿里山茶再升級，國民黨籍嘉義市長黃敏惠、民進黨籍嘉義縣長翁章梁同場頒獎、互動良好，稱讚阿里山茶是嘉義瑰寶，透過新品牌帶動產業價值。

嘉義縣23.5度阿里山茶產業運銷合作社理事主席林展緯表示，去年冬季缺水、少雨，阿里山許多茶農減產至少3成，部分甚至只剩5成產量，但整體入圍茶品質仍有一定水準。這次冬季競賽茶未入圍茶品，部分出現菁雜、淡澀、火高、悶濁現象，建議製茶及焙乾過程需特別留意。

他說，合作社推「阿里山狀元茶」品牌行銷，透過合作社把關提升品質，每一茶品都有農產追溯碼，讓消費者更安心，沒有食安疑慮，將阿里山茶品推向另一高峰。

黃敏惠表示，阿里山瑰寶之一就是茶葉，嘉義有23.5度北回歸線通過，且阿里山位處高地，有很大溫差，加上嘉義市美好人文底蘊，就是好茶集散地；茶葉到處都是，但內行好茶就在阿里山，歡迎大家來嘉義市觀光、買茶。

翁章梁指出，國內出產高山茶地方不多，嘉義高山茶養活好幾代的人，也培養很多優秀製茶師，嘉義縣生產的烏龍茶和紅茶，在歐洲、中國和穆斯林地區都有不錯市場，阿里山狀元茶代表品牌認證，透過協會品質保證，帶動高山茶品牌和產業價值。

本次評比結果，張順源拔得頭籌獲特等狀元；頭等獎為銘峰製茶蘇柏彰、祥元茗茶盧瑞祥、劉鳳末、現代茶業蕭吉森、禾成茶業葉進成、十三製茶陳文科、十三製茶王俊傑等7名，5星獎潔康茶坊林彥廷等12名、4星獎新園製茶王嘉富等15名、3星獎謙邑茶莊林家湖等48名。

嘉義市長黃敏惠（左四）、嘉義縣長翁章梁（右三），為阿里山茶同台頒獎。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠（左四）、嘉義縣長翁章梁（右三），為阿里山茶同台頒獎。記者卜敏正／攝影
阿里山高山茶品質佳，23.5度阿里山茶產業運銷合作社推新品牌「阿里山狀元茶」。記者卜敏正／攝影
阿里山高山茶品質佳，23.5度阿里山茶產業運銷合作社推新品牌「阿里山狀元茶」。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠（左四）、嘉義縣長翁章梁（右三），為阿里山茶同台頒獎。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠（左四）、嘉義縣長翁章梁（右三），為阿里山茶同台頒獎。記者卜敏正／攝影

阿里山

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阿里山高山茶去年底雨水少不發新芽 茶產量少3成

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