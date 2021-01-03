村落遭光電板包圍 台南七股頂山里長痛「不如判死刑」

台南七股頂山聚落大片的鹽灘地，是黑面琵鷺棲息地，附近有賞鳥亭，每年吸引許多愛鳥人士，從去年九月開始，鄰近鹽灘地被圍了起來，蓋起太陽能光電場。頂山里長陳博靜指著南26及南25之1道路兩旁綠色圍牆說，一邊有122公頃，一邊是99公頃，太陽光電板不斷入侵包圍頂山里，沈痛地說「乾脆直接判死刑、讓頂山里滅村」。

無人機從空中鳥瞰，七股頂山四周是大片的太陽能光電板，陳博靜說，當地歷史上以曬鹽為業，先人和父親、叔伯都是鹽工，日本人開始開墾鹽田，徵收4、5百公頃土地，後來台鹽接手到民國91年轉型後鹽田荒廢，鹽工失業直接導致頂山沒落，當地鹽灘地野鳥很多，有黑面琵鷺、黑腹燕鷗、裡海燕歐及鷸科等，村民認為唯一的出路是發展生態觀光，但現在又出租給台電做太陽光電板。

陳博靜沈痛說，「原規畫為雲嘉南濱海國家風景區發展觀光，為了發展綠能，土地卻又歸給國有財產署，鹽田不斷釋出給光電業者，原本寄望要發展觀光來救頂山的希望又破滅了。」

「鹽田少雨日曬充足，成了太陽光電板業者的最愛」，陳博靜說，本來光電廠面積有3、4倍大，連滯洪池及靠近村落的鹽灘地都被畫入，驚覺後起來抗議，和國有財產署協商，才把靠近賞鳥亭的光電申請案撤銷，也納入環境與社會檢核，避開環境敏感區。

鹽灘地是野生鳥類最愛的棲息地，頂山每年有400多隻黑面琵鷺度冬，當地有「賞鳥小木屋」，可以很近欣賞到黑面琵鷺，鄰近就是七股鹽山、鹽業博物館等景點，最近雄獅旅行社就帶一團觀光客到七股頂山賞鳥，大潭排水則有不少釣客垂釣，顯得悠閒，陳博靜說「發展生態旅遊是當地唯一的出路」，現在全部被光電板圍起來等於是判頂山死刑。

自從台電光電第五期計畫場址選定七股鹽田鹽灘地，民間業者也爭相申設，最近在七股鹽山旁又核准一塊，鹽田寧靜被不斷進出的工程車所攪亂，陳博靜說，不要講到以後光電板可能的汙染問題，現在景觀視野都被破壞了，「以前來賞鳥是一望無際的鹽灘地，以後一眼望去都是太陽光電板」，還有人要來嗎？

拍鳥俱樂部會長黃蜀婷也說，從鳥友提供今年五月的空拍影片，頂山太陽光電板周遭的水道潮溝，原本是水鳥棲地，現在水質變化藻類增多，水域有優養化的危機，另外台六十一將軍交流道附近七股鹽田鹽灘地，鄰近青鯤鯓及馬沙溝景點，因世界瀕危的諾氏鷸、琵嘴鷸出現造成大轟動，一度也被光電板業者看上，幸好有外籍女婿理查為候鳥請命，光電業者才放棄開發將軍濕地。

黃蜀婷說，鹽田因為長期閒置已自然復育為人工濕地，不只全台鳥友瘋狂來此追鳥，若是沒有新冠疫情，國外鳥友也會來，賞鳥不只是生態指標，更能帶動產業觀光，從住宿餐飲及交通等，像嘉義布袋新塭濕地原是賞鳥區，現在開發為太陽光電區，兩相對照相當諷刺。