88歲大師黃俊雄寶刀未老 操演父親的布袋戲為父祝壽

台灣布袋戲一代宗師黃海岱今天121歲冥誕，同時這天也訂為雲林布袋戲日，雲林縣長張麗善和黃家子孫及各界偶戲大師共同在雲林布袋戲館共享豬腳麵線祝壽，年高88歲的黃俊雄大師寶刀未老，親手操演父親留下的百年戲偶，一段「關公倒拖刀斬蔡陽」，精采絕倫，贏得滿場掌聲。

縣長張麗善說，為表彰一代宗師黃海岱對台灣傳統文化傳承的卓越貢獻，特別將黃海岱1月2日生日訂為「雲林布袋戲日」表達對大師的感恩及景仰。雲林是布袋戲故鄉，傳承深入校園，目前有70多所學校萬餘名學生研習布袋戲，高達七億元的布袋戲傳習中心去年底順利標出，這對傳統偶戲文化薪傳，意義非凡。

布袋戲人間國寶也是黃海岱二兒子黃俊雄大師，今率前立委黃逢時、霹靂國際多媒體副董事長黃文擇、金光國際多媒體董事長黃立綱等黃家子孫一起為宗師祝壽，黃俊雄細說父親對偶戲堅定的信念，才讓台灣偶戲發展至今，揚名國際。

黃俊雄說，他參加過很多國際偶展，認為還是台灣布袋戲，不論操演技巧、口技對白、音樂都是最頂級，也最難學，這項台灣獨有的絕技一定要世代相傳，永世不朽。他帶領大家一起吃豬腳壽麵，為父親祝壽之外，更親自露兩手，用父親留給他的關公布偶上演「關公倒拖刀斬蔡陽」經典橋段，為父親祝壽。

黃大師不但口技絕佳，還來一段拋偶翻轉的絕活，關公在空中翻了兩圈後再出刀，精采手藝和口技，許多人難得一見台灣布袋戲大師獻藝，直稱大師「功夫原在」，全場並報以熱烈掌聲，拉抬了祝壽氣氛，

黃俊雄說，雖已年紀一大把，仍會繼續努力，把父親忠孝節義、勸世教化精神傳下去，讓台灣布袋戲更上一層樓。