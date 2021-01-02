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Youbike 免費！嘉義市這樣租借 騎到3月下旬都免費
嘉義市Youbike2.0 日前啟用，前30分鐘免費政策受市民熱情支持，許多使用者都以為30免費租用，是個人每天租借前30分鐘，但市府交通處證實，免費政策是針對個別車輛，民眾只要租借Youbike 30分鐘內還車，到周邊觀光、遊玩後再重新租借，3月下旬前可能怎麼騎都免費。
嘉義市交通處長鄭君健表示，近期Youbike使用率已高達每日8轉以上，市府正積極建置新站點，預定4月前全市完成100站建置，提供750輛車營運。
他說，Youbike 政策不只是希望民眾多騎自行車、節能減碳，更希望搭配嘉義市公車，讓騎自行車、搭公車成為市民代步工具，政策推出優惠，更需要市民支持。
鄭君健說明，「30分鐘免費政策」的確是對每次租借的單一車輛，鼓勵騎到另一站點後先還車、到周邊觀光，也可讓Youbike 獲得更大周轉率。管理單位會依照各站需求調車支援，建議市民透過「Youbike2.0 APP」，確認各站車輛數，或就近到周邊站租用。
嘉義市Youbike2.0 前30分鐘免費，之後每30分鐘10元，第4個小時起，每30分鐘20元，超過8小時，每30分鐘40元，可用悠遊卡、一卡通和綁定信用卡註冊使用；現在每借車5次即可享1次抽獎機會，獎品有全聯禮券5千元、月抽3名，500元禮券、月抽30名，每月還抽100名 送YouBike 2.0紀念一卡通。該站若無車輛可電05-2949222 反映
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