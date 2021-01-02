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台南「龍崎光節空山祭」人潮多 下午送限量特製小書包

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南「龍崎光節空山祭」人潮多，下午送限量特製小書包。圖/主辦單位提供
台南「龍崎光節空山祭」人潮多，下午送限量特製小書包。圖/主辦單位提供

台南「龍崎光節.空山祭」活動吸引大批人潮，南關線區公所也配合發佈主題活動，規畫多樣優惠措施回饋購票民眾，「尋FUN南關線 EASY GO」旅遊手冊集章兌換活動今天下午4點起於龍崎市集開放兌換，兌完為止。

主辦單位表示，贈品特製小書包上面印有藝術家設計的空山祭主視覺logo，呈現策展主題「大地迴生」故事裡窩鏡窗、蛇穴等瑰麗、詭譎的氛圍，「空山祭」主題字樣於黑暗中遇會發出螢螢綠光，相當特殊。

龍崎區長颜振羽表示，南關線旅遊手冊集章兌換活動除了今天開放第1次兌換，還有1/9、1/16、1/23、1/30、2/6、2/20、2/27等日期共8次，兌換時間都是當日下午4點於市集兌換，民眾在空山祭期間持旅遊手冊集滿仁德、歸仁、關廟、龍崎四區章戳共5枚加上空山祭活動門票票根，即可在兌換日前往活動現場兌換限量贈品，據知各區集章景點已陸續湧入民眾前往集章，這次跨區聯盟活動簡章、集章手冊發佈於南關線各區公所網站，主辦單位歡迎自行閱覽下載。

「龍崎光節.空山祭」昨天2021元旦連假第一天，台南市政府文化局統計入場人次高達11278人次。

台南「龍崎光節空山祭」人潮多，下午送限量特製小書包。圖/主辦單位提供
台南「龍崎光節空山祭」人潮多，下午送限量特製小書包。圖/主辦單位提供
台南「龍崎光節空山祭」人潮多，下午送限量特製小書包。圖/主辦單位提供
台南「龍崎光節空山祭」人潮多，下午送限量特製小書包。圖/主辦單位提供
台南「龍崎光節空山祭」人潮多，下午送限量特製小書包。圖/主辦單位提供
台南「龍崎光節空山祭」人潮多，下午送限量特製小書包。圖/主辦單位提供

文化局 藝術家 連假

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