台南市圖新總館開幕 黃偉哲期待成新地標營運自給自足

市圖新館有全新的自動化借還書機器與多項新穎設施，吸引許多民眾搶先體驗。記者周宗禎/攝影 台南市立圖書館新總館今天開幕啟用，副總統賴清德、市長黃偉哲與地方民代參與剪綵，新館有全新的自動化借還書機器，還有多項新穎設施，吸引許多民眾搶先體驗。

黃偉哲表示，新總圖的確承載了許許多多市民的厚望，尤其花費是18點8億，但是它所得到的效益卻是許許多多倍於此，為什麼呢？因為它提供一個非常非常好的遊憩休憩，還有閱讀、吸收新知識的空間。

黃偉哲說，這個新總圖「我相信在台灣各地的評比起來一定是數一數二的，那也因為有這麼好的成果，而且預算不超標不追加，如期如質完工，也樹立了公共工程一個新典範」，將來周遭的發展，一定是非常非常的盛況可期。也期待新館能夠依賴自己的運作經費，還有商業機制能夠來支應它的花費，向自給自足的方向走，但是最重要的是能夠提供給許多市民新的精神食糧，新的開放空間，更是新觀光新景點，「不管是來觀光的，不管是看熱鬧的，還是看門道的，都能夠得到最大滿足」。

市立圖書館新總館占地1.5公頃，地下2層、地上6層，總樓地板面積超過3萬7千平方公尺。倒立階梯式立面設計是大樹意象，由下而上逐層向外出挑，創造出大量遮陰空間，也創造出舒爽的微氣候；最上層立面格柵使用高科技材質，具有防熱功能，立面上的的圖紋則取材自台南老屋窗花，向古都的歷史脈絡致敬，也讓新總館建築連結了城市的過去與未來。