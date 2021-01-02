台南陽光露臉元旦爆出遊潮 六甲落羽松轉色單日破萬人

寒流低溫後元旦連假陽光露臉，台南知名景點都爆出遊潮，尤其是全台最晚變色的六甲落羽松，單日遊客破萬人，六甲區長陳啟榮表示，遊客多一則憂一則喜，擔心停車和廁所無法負擔，請公所人員和林鳳社區加強現場環境清潔，也提醒遊客注意安全，也共同維護環境乾淨。

位在六甲林鳳營的落羽松林，種植數量達3500棵，部分緊鄰菁埔埤種植，分散多處有不同的落羽松風情，因低溫變黃轉紅，但有綠、黃、紅色「3色」更顯繽紛，元旦連假雖然溫度低，但白天陽光露臉，顯得很溫暖，六甲落羽松雖還未全面轉紅，但仍吸引爆量的遊客。

六甲區長陳啟榮表示，元旦第一天遊客就破萬人，今天陽光露臉白天回溫，上午車潮及人潮不斷，很多是親子及全家人出遊，也有不少遊覽車前來，約在下午4點多又會出現一波人潮，現場有林鳳社區人員擺攤及服務，也加強廁所清洗及垃圾清理，務必確保給遊客留下好印象。

今年六甲落羽松季是1月30日至2月28日，計畫在落羽松周邊種下1.5公頃花海，目前種子和3分地的向日葵迷宮已經灑下，附近農田也配合種植油菜花，新植的一串紅等草花，已經完工，落羽松林構成美景，成為拍照的熱點。