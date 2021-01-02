2021年新制變革 台南也有多項新政策上路

2021年新制，除了中央開放萊豬進口、加料飲料須計算總糖量及總熱量等民生政策上路之外，台南市主要在交通、環保上也有多項變革，包括將中華西路以西的市區道路納入禁行大貨車、聯結車範圍，採機動設置「聲音照相」取締噪音超標，拍到超標最高開罰3600元。

多項重大民生新制本月上路，包括勞工基本薪資調升，勞工月薪由2萬3800元調整到2萬4000元，時薪由158元調整為160元；健保費率漲至5.17%；國民年金保險與勞保費率都調漲；實名制口罩由原本14天可買9片共45元，調為14天可買10片40元。

台南市政府表示，生鮮豬肉、貢丸水餃等包裝食品及餐廳都應標示豬肉原料原產地，未具營登商家販售花生、紅豆、雞豬牛羊等散裝食品也須標明品名及原產地。加料粉圓、布丁等要一併計算總糖量及總熱量，咖啡飲料改以總咖啡因標示，果蔬汁含量未達10%，品名應標示為「飲料」，例如柳橙原汁未達10%，品名不可標示「柳橙汁」，應標示為「柳橙飲料」。

市府指出，因去年中華西路及安平區就發生4起大型車輛A1交通事故，因此針對大貨車與聯結車等大型車行駛路線盤點檢討，將中華西路以西、漁光島以東、鯤鯓湖以北、中華北路一段263巷以南的市區道路納入禁行管制範圍，主要為安平區、部分中西區與北區。

南化區、左鎮區、龍崎區及楠西區等4區試辦「長照交通車」直接到府服務，接送65歲以上老人及身心障礙、中低收入者就醫，盼建構更綿密的長照服務網。

另外，市府不定期機動性設置「聲音照相」取締噪音超標，速限50公里以下的路段，不得超過86分貝，速限50到70公里路段，分貝不可超過90，超標可處1800元至3600元，並按次處罰。環保局也不再清運連鎖超商垃圾，業者須委外清運或採用專用垃圾袋隨袋徵收清理費。