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影／嘉義市立美術館遊客絡繹不絕 誠品書店本月底進駐
元旦假期嘉義市迎來滿滿人潮，各觀光景點都擠滿旅客，嘉義市打卡新景點「市立美術館」前，拍照遊客絡繹不絕，首日即有超過1500人入館參觀，誠品書店日前宣布進駐嘉美館1樓，近期已公告裝修至1月10日，預定1月底試營運。
嘉義市立美術館位於火車站斜對面，自去年底開幕以來，已成為嘉義市觀光新地標，也成為許多民眾打卡新聚點，首檔展覽「辶反風景」，由「風景」主題帶出嘉義地方特質，並以時間脈絡介紹林玉山、陳澄波等作品及4個展覽，元旦假期首日也吸引上千人入館欣賞。
嘉義市立美術館館長賴依欣表示，開館到年底已超過5萬人次入館，周間平均每日500人入館，周末假期則有1500人，昨天元旦假期首日入館人數相當多、已超過1500人。
賴依欣表示，誠品書店預定進駐美術館古蹟棟1樓，占地約30坪，主要營業項目是書籍、禮品，目前已開始裝修，10日完工後書店人員進駐準備，預定1月底試營運。
嘉義市立美術館整體建築包含古蹟棟、中間本館及側棟。古蹟棟為1936年舊菸酒公賣局嘉義分局，由建築師黃明威與王銘顯規畫設計，將3棟新舊建物融合，讓美術館從古蹟延伸，建築入圍去年台灣建築獎，成為許多來嘉旅人必拍風景。美術館開放時間：周二到周日，上午9點至下午5點（周一休館）
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