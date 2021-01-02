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1月追花！台南梅嶺梅花開了 六甲落羽松部分轉紅

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南梅嶺的梅花已開約1、2成。圖／台南市觀旅局提供
台南梅嶺的梅花已開約1、2成。圖／台南市觀旅局提供

1月正值台南六甲區落羽松、楠西區梅嶺梅花、紫牡丹盛開的季節，南市觀光旅遊局表示，去年12月推出「南國花都」賞花地圖，彙整大台南各區特色花卉及綠隧賞花木時節與賞花點，大家可按圖索驥安排一年四季花都之旅。

觀旅局長郭貞慧指出，梅嶺梅峰古道兩側的紫牡丹多達3萬多株，沿途綻放紫紅色花朵非常吸睛，梅嶺的梅花已呈含苞待放的狀態，目前花開約1、2成，六甲的落羽松也開始由綠轉黃並有部分轉紅迎賓。

龍崎光節空山祭活動展期將到2月28日，今年空山祭以寓言故事「大地迴生」為主題，在龍崎虎形山公園搭設14件藝術作品，較去年策展規模更大更精采。南區竹溪水岸園區去年4月開放，引進共融式遊具，是親子旅遊踏青的好選擇。山上區的山上花園水道博物館園區遼闊的草地，是親子及遛毛小孩的好去處。

觀旅局表示，元月已是入冬的季節，適合泡湯暖身、促進血液循環、紓解壓力，白河區關子嶺的泥漿溫泉與日本鹿兒島、義大利西西里島齊名，為世界三大泥漿溫泉，不用出國，到關子嶺一樣能享受到泥漿溫泉的獨特泉質，還可趁新春走訪鄰近的火山碧雲寺、大仙寺、崁頂福安宮等廟宇祈福保平安，最後再品嘗肉質鮮嫩多汁的桶仔雞。若是喜歡山林秘境，可選擇白河區的六重溪溫泉以及楠西區的龜丹溫泉，體驗水質清澈的「美人湯」。

溫泉 賞花 落羽松

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