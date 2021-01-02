阿里山高山茶去年底雨水少不發新芽 茶產量少3成

109年嘉義縣產業人才投資方案成果展，暨阿里山高山優良茶競賽及2020兩岸茶王賽頒獎展售會，昨天在嘉義市檜意森活館前頒獎，主辦單位表示，去年因為年底雨水少，茶葉不發新芽，茶產量少3成，但茶品質不受影響。

昨天頒獎典禮，嘉義縣長翁章梁、雲嘉南分署長施貞仰等人都到場祝賀，烏龍組特等獎為一品茶業林藝諺，三葵亭製茶許偉庭則獲韻香烏龍組頭等獎，金萱組由原味製茶廠葉文棋獲得，2020「兩岸鬥茶」青心烏龍組茶王，由中興製茶李家名奪得。

翁章梁表示，阿里山茶能在國際市場佔一席地位，除占地利之便，更需要技術來優化，茶農和茶二代在職訓局協助下，技術精益求精，造就世界第一等阿里山好茶，阿里山茶絕對是年節送禮最佳拌手禮。

嘉義縣製茶工會理事長簡金山表示，去年底雨水少，茶葉不發新芽，茶產量少3成、參賽點也少了些，但品質不受影響；過去兩岸鬥茶一定會到對岸，去年因為疫情僅透過視訊與大陸主辦單位連繫協調，按過去鬥茶比賽方式進行，初賽11月上旬到12月中旬，以貨運寄送參賽茶樣，評審透過視訊交流。

簡金山說，雖然茶葉產量銳減，但透過製茶優越烘培技術，比賽茶品質更勝以往，價格略微上漲。

阿里山茶葉協會會長官建安表示，鬥茶目的推動兩岸茶產業交流，透過參賽，讓大陸朋友認識、接受阿里山茶，歡迎大陸朋友到阿里山旅遊品茶。