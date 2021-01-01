快訊

學不乖 五月天開場又逮自主健康管理者

五月天演唱會再現1自主健康管理者 五迷痛批：老鼠屎！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台最美書店與交趾陶藝術家今起合作「花開現囍」

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
蔦屋書店台中市政店今天起邀請「台派藝術」交趾陶藝術家吳榮舉辦「花開現囍」展覽，展期至3月31日止。圖／蔦屋書店提供
蔦屋書店台中市政店今天起邀請「台派藝術」交趾陶藝術家吳榮舉辦「花開現囍」展覽，展期至3月31日止。圖／蔦屋書店提供

素有「全台最美書店」之稱的蔦屋書店台中市政店，延續日本銀座「藝術生活」概念，今天起邀請「台派藝術」交趾陶藝術家吳榮舉辦「花開現囍」藝文展覽，讓更多人認識交趾陶之美，展期至3月1日止。

蔦屋書店表示，銀座蔦屋書店設定為「世界第一的藝術書店」，2017年開幕後即舉辦許多展覽，讓銀座蔦屋迅速成為日本藝術的新指標；台中市政店延續日本銀座蔦屋書店「藝術生活」概念，經過團隊數月討論，最後決定足以代表台灣的「台派藝術」交趾陶藝術家「吳榮」。

今天的開幕活動，雙方以互贈書籍的形式，來展現台、日國際藝術文化之間的交流，吳榮以其著作代表「工藝傳承的職人精神」，「解謎蔦屋」一書則代表蔦屋書店想提供台灣大眾各式的生活提案。

業者楊愛麗表示，這次選擇位在台中市政店規畫藝文特區，看到的是中台灣民眾對理想生活有更多的期待。交趾陶是百年來在台灣本土宗教美學文化，藝術家吳榮創作出一件件獨特神韻並含帶故事的交趾陶作品，歡迎民眾一睹國寶藝術之美。

吳榮表示，交趾陶屬於台灣的藝術，「花開現囍」代表每一代交趾陶創作者都為了傳承藝術費盡心思，從一個種子落土到今日的繁花盛開。他堅持使用寶石釉，經過30多年不斷的創新，突破了「交趾陶」給人們一般停留在廟宇空間印象。

交趾陶 日本 藝術家

延伸閱讀

虎尾分局元旦畫展像過年 連到案的犯嫌都同感喜氣

影／台中蔦屋書店攜藝術大師 辦「花開現囍」交趾陶展

宜蘭元旦起2場重量級展出 分別以「牛」、「夜」為主題

2021年北美館重點展覽 塩田千春個展5月登場

相關新聞

影／連假首日嘉義市人車潮滿滿 名店用餐要排2小時

今天是元旦連假第一天，嘉義市陽光露臉，市區迎來滿滿人潮，各觀光景點都擠滿旅客，檜意森活村、北門驛遊人如織，文化路周邊名店...

苦！超級寒流兩天凍死十萬尾虱目魚 業者冒寒搶收

超級寒流入侵，儘管業者加緊打水補水溫，但仍不敵強寒，虱目凍死約三、五成，今天光是台西地區一上午就死亡超過三萬尾以上，連同...

影／不畏霸王寒流！彩色口罩神將團阿里山上熱舞送口罩

國內外疫情嚴峻，許多國內外跨年活動紛紛取消民眾入場，但嘉義縣中埔鄉歡喜財神廟為了讓上山遊客，今年能更「神」氣十足的送舊迎...

全台最美書店與交趾陶藝術家今起合作「花開現囍」

素有「全台最美書店」之稱的蔦屋書店台中市政店，延續日本銀座「藝術生活」概念，今天起邀請「台派藝術」交趾陶藝術家吳榮舉辦「...

虎尾分局元旦畫展像過年 連到案的犯嫌都同感喜氣

雲林縣虎尾分局把分局走廊闢為畫廊，選擇在元旦邀請警界及藝文界，舉辦2021首場「包怡倩中西合壁創作展」，展出油畫及水墨畫...

環保大刀出韒！聲音照相器元旦啟動 改裝車來這招

台南市環保局今天起以「聲音照相」取締高噪音汽、機車，首日在182線道陳情熱區路段稽查蒐證，雖沒有監測到汽機車噪音超過標準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。