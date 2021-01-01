全台最美書店與交趾陶藝術家今起合作「花開現囍」

素有「全台最美書店」之稱的蔦屋書店台中市政店，延續日本銀座「藝術生活」概念，今天起邀請「台派藝術」交趾陶藝術家吳榮舉辦「花開現囍」藝文展覽，讓更多人認識交趾陶之美，展期至3月1日止。

蔦屋書店表示，銀座蔦屋書店設定為「世界第一的藝術書店」，2017年開幕後即舉辦許多展覽，讓銀座蔦屋迅速成為日本藝術的新指標；台中市政店延續日本銀座蔦屋書店「藝術生活」概念，經過團隊數月討論，最後決定足以代表台灣的「台派藝術」交趾陶藝術家「吳榮」。

今天的開幕活動，雙方以互贈書籍的形式，來展現台、日國際藝術文化之間的交流，吳榮以其著作代表「工藝傳承的職人精神」，「解謎蔦屋」一書則代表蔦屋書店想提供台灣大眾各式的生活提案。

業者楊愛麗表示，這次選擇位在台中市政店規畫藝文特區，看到的是中台灣民眾對理想生活有更多的期待。交趾陶是百年來在台灣本土宗教美學文化，藝術家吳榮創作出一件件獨特神韻並含帶故事的交趾陶作品，歡迎民眾一睹國寶藝術之美。

吳榮表示，交趾陶屬於台灣的藝術，「花開現囍」代表每一代交趾陶創作者都為了傳承藝術費盡心思，從一個種子落土到今日的繁花盛開。他堅持使用寶石釉，經過30多年不斷的創新，突破了「交趾陶」給人們一般停留在廟宇空間印象。