虎尾分局元旦畫展像過年 連到案的犯嫌都同感喜氣

雲林縣虎尾分局把分局走廊闢為畫廊，選擇在元旦邀請警界及藝文界，舉辦2021首場「包怡倩中西合壁創作展」，展出油畫及水墨畫數十幅，古坑有名的巴登咖啡也熱情贊助咖啡，更有書法家現場揮毫，藝文薈萃，咖啡飄香滿分局，像農曆過年般喜氣洋洋，連到案的犯嫌及洽公民眾，都感受到濃濃的年味。

雲林縣文化薪傳獎得主陳誠、雲林縣書法學會創會理事阮威旭、虎尾分局藝術總監陳永礎及數十位知名書法、藝術家齊聚一堂，為畫展開幕，由於這是2021年首場藝展，與會貴賓特別多，藝文匯聚加上巴登咖啡，衙門藝文飄香。

尤其現場邀請包怡倩、徐秀慧、林周生、沈銘華等大師揮毫水墨畫及春聯分贈給分局同仁，同沾喜氣，揮毫迎春，也讓元旦增添濃濃過年氣氛，讓洽公和因案到分局的民眾超有感，都說元旦像過年，很有喜氣。

新年首展邀請藝術家包怡倩，展出油畫及水墨畫作品，薪傳大師陳誠讚揚包怡情的作品如其人名，寫生師法自然、游於藝，跳脫現實意象化，下筆揮灑頗有野獸派畫風的氣勢，每一次創作都是心靈探索，怡情之作令觀者共鳴。包怡情則希望他的畫作，讓民眾感受溫暖，警察同仁沉浸在藝術氛圍中 ，心靈都得到舒緩。