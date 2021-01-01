快訊

元旦連假第2天防15大地雷路段 北返南下這時段出發

影／元旦出遊梅嶺返家在南橫路上撞護欄 已知1死2命危

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／連假首日嘉義市人車潮滿滿 名店用餐要排2小時

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市文化路也湧入滿滿遊客，大家都戴著口罩逛街。記者卜敏正／攝影
嘉義市文化路也湧入滿滿遊客，大家都戴著口罩逛街。記者卜敏正／攝影

今天是元旦連假第一天，嘉義市陽光露臉，市區迎來滿滿人潮，各觀光景點都擠滿旅客，檜意森活村、北門驛遊人如織，文化路周邊名店大家都戴著口罩排隊、逛街 ，交通執勤員警直言，氣溫回升、人都跑出來了。

嘉義市區今天中午以後，馬路上、景點湧入滿滿的車潮和人潮，許多民眾都戴著口罩出門逛街用餐，多家名店門口，店家雖要求保持排隊距離，但因為人實在太多了，大家只能戴著口罩，排得稍微寬鬆點。

嘉義市警局二分局組長蔡昇憲表示，今天放晴但氣溫還是比較低， 車潮明顯增多， 分局今天在檜意森活村周邊，及文化、中山路等6個路口都安排員警交通管理，並做燈號儀控管制、疏導車潮。

林聰明沙鍋魚頭負責人林聰明表示，今天排隊人潮11點就開始了，中午一開店就已坐滿客人，預估今天內用會超過6000人，外帶備有2000包、每人限2包。

林聰明說，目前抽號排隊大約要排2小時，今晚約7點會停止抽號，入內用餐一定會要求消毒、量體溫，為保持用餐距離，8人桌大概只做5人，4人桌只坐2人，因此會讓客人等久一點，請大家多多包涵。

林聰明沙鍋魚頭店門口，排滿戴口罩等待的人潮。記者卜敏正／攝影
林聰明沙鍋魚頭店門口，排滿戴口罩等待的人潮。記者卜敏正／攝影
嘉義市區道路上有滿滿車潮。記者卜敏正／攝影
嘉義市區道路上有滿滿車潮。記者卜敏正／攝影
民眾戴著口罩在排隊名店前等待。記者卜敏正／攝影
民眾戴著口罩在排隊名店前等待。記者卜敏正／攝影

口罩 嘉義 車潮

延伸閱讀

元旦連假首日蘇花交通順 估2日中午湧北返車潮

元旦連假首日 新北淡水、坪林等景點未見人潮

元旦連假遇建醮廟會遶境 台南永康警民動員防塞車鬧事

元旦連假搭客運有優惠 國道85折、台灣好行半價

相關新聞

影／連假首日嘉義市人車潮滿滿 名店用餐要排2小時

今天是元旦連假第一天，嘉義市陽光露臉，市區迎來滿滿人潮，各觀光景點都擠滿旅客，檜意森活村、北門驛遊人如織，文化路周邊名店...

苦！超級寒流兩天凍死十萬尾虱目魚 業者冒寒搶收

超級寒流入侵，儘管業者加緊打水補水溫，但仍不敵強寒，虱目凍死約三、五成，今天光是台西地區一上午就死亡超過三萬尾以上，連同...

影／不畏霸王寒流！彩色口罩神將團阿里山上熱舞送口罩

國內外疫情嚴峻，許多國內外跨年活動紛紛取消民眾入場，但嘉義縣中埔鄉歡喜財神廟為了讓上山遊客，今年能更「神」氣十足的送舊迎...

虎尾分局元旦畫展像過年 連到案的犯嫌都同感喜氣

雲林縣虎尾分局把分局走廊闢為畫廊，選擇在元旦邀請警界及藝文界，舉辦2021首場「包怡倩中西合壁創作展」，展出油畫及水墨畫...

環保大刀出韒！聲音照相器元旦啟動 改裝車來這招

台南市環保局今天起以「聲音照相」取締高噪音汽、機車，首日在182線道陳情熱區路段稽查蒐證，雖沒有監測到汽機車噪音超過標準...

養雞場爭議多 南市農業局擬採總量管制及輔導退場機制

針對養雞畜牧場引發爭議不斷，台南市農業局表示，將會敦請市議會共同儘速推動訂定「臺南市畜牧場自治條例」，規範新設場必須與社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。