影／連假首日嘉義市人車潮滿滿 名店用餐要排2小時

今天是元旦連假第一天，嘉義市陽光露臉，市區迎來滿滿人潮，各觀光景點都擠滿旅客，檜意森活村、北門驛遊人如織，文化路周邊名店大家都戴著口罩排隊、逛街 ，交通執勤員警直言，氣溫回升、人都跑出來了。

嘉義市區今天中午以後，馬路上、景點湧入滿滿的車潮和人潮，許多民眾都戴著口罩出門逛街用餐，多家名店門口，店家雖要求保持排隊距離，但因為人實在太多了，大家只能戴著口罩，排得稍微寬鬆點。

嘉義市警局二分局組長蔡昇憲表示，今天放晴但氣溫還是比較低， 車潮明顯增多， 分局今天在檜意森活村周邊，及文化、中山路等6個路口都安排員警交通管理，並做燈號儀控管制、疏導車潮。

林聰明沙鍋魚頭負責人林聰明表示，今天排隊人潮11點就開始了，中午一開店就已坐滿客人，預估今天內用會超過6000人，外帶備有2000包、每人限2包。