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環保大刀出韒！聲音照相器元旦啟動 改裝車來這招

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局首日以聲音照相儀器取締高噪音車輛，但首日未發現噪音超標車輛。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局首日以聲音照相儀器取締高噪音車輛，但首日未發現噪音超標車輛。記者鄭惠仁／翻攝

台南市環保局今天起以「聲音照相」取締高噪音汽、機車，首日在182線道陳情熱區路段稽查蒐證，雖沒有監測到汽機車噪音超過標準，但發現2輛屬不當改裝的高噪音車輛，將通知改善，若檢測不合格將處以1800至3600元罰鍰，並限期改善。

182線道部分道路崎嶇蜿蜒且高低起伏，每逢假日吸引許多汽機車玩家挑戰過彎，更是車友界熱門的追焦、朝聖路段。少數汽機車駕駛猛加油門，發出的轟隆聲響，對附近居民帶來困擾，是環保局噪音陳情的熱區之一。

蔡姓稽查員表示，由於執法點前方會設置警告標示，車輛行經稽查路段皆會放慢速度降低行駛音量，顯示聲音照相稽查有很大的遏阻效果，環保局會依執行成果機動性調整稽查模式。另有稽查員說，山區人煙少、空曠，聲音傳遞得響又遠，如果聲音過大的確是很吵，很能體會當地居民想要安靜的心情。

市長黃偉哲呼籲用路人依規範駕駛，行經住宅區勿重踩油門，更不要有拔除消音器或加裝閥門等改裝方式，致行駛間發出巨大噪音，影響民眾生活品質。聲音照相是抓汽機車噪音的新利器，環保局務必加以善用，以捍衛生活環境之安寧。

南市環保局表示，執行聲音照相取締時，「自動取締」部份情境下會被排除。1、執行公務車輛，如消防救災、救護車等。2、非汽機車自身設備發出的聲音，如宣傳車使用大聲公等，另依擴音設施標準取締。3、風速大於每秒5公尺及下雨等不良天候則屬不利於稽查取締情形。4、多車同時經過的情況，會依情節判定後通知到檢。

台南市環保局首日以聲音照相儀器取締高噪音車輛，重機車會放緩速度以為因應。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局首日以聲音照相儀器取締高噪音車輛，重機車會放緩速度以為因應。記者鄭惠仁／翻攝

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