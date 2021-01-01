環保大刀出韒！聲音照相器元旦啟動 改裝車來這招

台南市環保局今天起以「聲音照相」取締高噪音汽、機車，首日在182線道陳情熱區路段稽查蒐證，雖沒有監測到汽機車噪音超過標準，但發現2輛屬不當改裝的高噪音車輛，將通知改善，若檢測不合格將處以1800至3600元罰鍰，並限期改善。

182線道部分道路崎嶇蜿蜒且高低起伏，每逢假日吸引許多汽機車玩家挑戰過彎，更是車友界熱門的追焦、朝聖路段。少數汽機車駕駛猛加油門，發出的轟隆聲響，對附近居民帶來困擾，是環保局噪音陳情的熱區之一。

蔡姓稽查員表示，由於執法點前方會設置警告標示，車輛行經稽查路段皆會放慢速度降低行駛音量，顯示聲音照相稽查有很大的遏阻效果，環保局會依執行成果機動性調整稽查模式。另有稽查員說，山區人煙少、空曠，聲音傳遞得響又遠，如果聲音過大的確是很吵，很能體會當地居民想要安靜的心情。

市長黃偉哲呼籲用路人依規範駕駛，行經住宅區勿重踩油門，更不要有拔除消音器或加裝閥門等改裝方式，致行駛間發出巨大噪音，影響民眾生活品質。聲音照相是抓汽機車噪音的新利器，環保局務必加以善用，以捍衛生活環境之安寧。