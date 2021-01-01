養雞場爭議多 南市農業局擬採總量管制及輔導退場機制

針對養雞畜牧場引發爭議不斷，台南市農業局表示，將會敦請市議會共同儘速推動訂定「臺南市畜牧場自治條例」，規範新設場必須與社區、學校等有一定的生物安全距離，條例中還包括未來如果臺南市飼養畜禽數量達到一定標準時，將有限制的核發畜牧場容許使用，以及針對已核發容許使用但無法在時間內取得汙染排放許可，或是頻遭開罰卻不願改善的畜牧場訂出退場機制。市府團隊將透過多面向的積極作為輔導產業，同時也維護市民的居住環境品質。

針對後壁區新嘉里長張細雲指新嘉里已經有18場畜牧養殖場遍佈在里內的農地之間，養豬、養雞、養鵝，甚至養兔子都有，村民長年飽受臭味之害，舊有的場臭味不見改善，現在，又有6場新的畜牧養殖場即將動工。再這樣下去，全里都被畜牧養殖場層層包圍了！

農業局表示，新嘉里現有畜牧場有合法牧場登記，依照農業用地作畜牧設施容許使用辦法及畜牧法等規定，經過當地區公所初審，再由農業局會同環保局、工務局等單位辦理，取得包括容許使用、建築執照及使用執照等，才核發畜牧場登記證，這些畜牧場都受到包括廢棄物清理法、水汙染防治法等環保法規規範，廢棄物處理嚴謹。市府會持續針對應登記而未合法申請登記，飼養一定數量家畜禽的業者進行查察。

對於民眾關心的臭味、汙染等環保問題，市府團隊規畫3點因應措施，持續提升畜牧場周邊環境品質，包括請畜牧場所在地公所主動監控，並通報是否有廢棄物處理不善情況；針對這些牧場由環保單位主動加強環境品質稽查；農業局也會對不符標準的畜牧場啓動農委會畜試所汙染防治輔導團會同區公所聯合進行輔導，提升牧場的汙染防治量能。