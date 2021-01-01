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4年後成超高齡社會！ 嘉市橘世代發展中心助熟齡規劃
嘉義市政府「銀髮人才資源中心」，今起更名為「嘉義市橘世代生涯發展中心」，透過招募「銀采達人」增加老年就業機會，「大齡宣講團」培養銀髮宣導員，推動「青銀共融」讓銀髮族與青年相互學習，跳脫「就業」取向中高齡服務，協助55歲後的嘉義市民有更多生涯規劃。
嘉義市政府表示，台灣再4年將進入超高齡社會，每5人就有1位是老人，市府為有效運用高齡人力資源，讓老人不再是依賴者或被照顧者，前年設立「銀髮人才資源中心」，推動活躍老化創新方案，去年底中高齡者及高齡者就業促進法上路，銀髮中心重新定位、更名。
嘉義市社會處長林家緯表示， 「嘉義市橘世代生涯發展中心」是專屬為55歲以上熟齡者設計的，不僅要幫助健康長輩再次回到職場，其中「銀采達人」計畫，就像銀髮街頭藝人選拔，讓長輩展現才藝和專業技能，進而分享給更多人。
「運用銀髮同儕影響力！」林家緯說，中心也挖掘願意秀自己的長輩，成立「大齡宣講團」，請他們走出去分享，社會新知丶衛教訊息，進而成為不老生涯規劃師；另推動「青銀共融」增加青年人和長輩互動機會。
「橘世代生涯發展中心」委託財團法人弘道老福基金會辦理服務，該中心諮詢電話為05-3103612，歡迎55歲以上熟齡者洽詢服務。
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