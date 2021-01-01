元旦連假遇建醮廟會遶境 台南永康警民動員防塞車鬧事

今天元旦連假國道中山高車流量大，大灣交流道附近又剛好碰上永康大灣廣護宮12年一度建醮，今明1、2日在大灣地區大批陣頭遶境；台南永康警分局自凌晨3點開始部署警力、動員義警、民防、巡守隊等志工在繞境動線重要路口、管制區域及永康、大灣交流道協助交通疏導，維護秩序，還特別出動刑警協助約制蒐證，避免打架滋事，相當辛苦，遶境活動從凌晨到下午3點仍然平安無狀況、交流道周邊也順暢。

永康分局建議用路人多利用替代道路通行，如南下橋頭、路竹，北上麻豆、新營都可多利用「國3、國8、台1線、台17線、台20線」，並事前避開永康區大灣路、永大路及民族路等建醮遶境路段，避免塞在車流當中。