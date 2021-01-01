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元旦連假遇建醮廟會遶境 台南永康警民動員防塞車鬧事

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康警分局凌晨3點部署警力、動員義警、民防、巡守隊等志工在繞境動線重要路口、管制區域及永康、大灣交流道協助交通疏導。記者周宗禎/攝影
台南永康警分局凌晨3點部署警力、動員義警、民防、巡守隊等志工在繞境動線重要路口、管制區域及永康、大灣交流道協助交通疏導。記者周宗禎/攝影

今天元旦連假國道中山高車流量大，大灣交流道附近又剛好碰上永康大灣廣護宮12年一度建醮，今明1、2日在大灣地區大批陣頭遶境；台南永康警分局自凌晨3點開始部署警力、動員義警、民防、巡守隊等志工在繞境動線重要路口、管制區域及永康、大灣交流道協助交通疏導，維護秩序，還特別出動刑警協助約制蒐證，避免打架滋事，相當辛苦，遶境活動從凌晨到下午3點仍然平安無狀況、交流道周邊也順暢。

永康分局建議用路人多利用替代道路通行，如南下橋頭、路竹，北上麻豆、新營都可多利用「國3、國8、台1線、台17線、台20線」，並事前避開永康區大灣路、永大路及民族路等建醮遶境路段，避免塞在車流當中。

永康分局表示，今明兩天派員在中山高永康、大灣交流道周邊重要道路，尖峰時段引導管制人車，籲請用路人行前可使用路況APP預判路況，行中可收聽警察廣播電臺，即可因應改道；並遵從警察指揮，嚴禁於道路紅線違規停車及並排停車，共同維護行車順暢與安全，讓民眾交通平安順暢，歡度假期。

台南永康警分局凌晨3點部署警力、動員義警、民防、巡守隊等志工在繞境動線重要路口、管制區域及永康、大灣交流道協助交通疏導。記者周宗禎/攝影
台南永康警分局凌晨3點部署警力、動員義警、民防、巡守隊等志工在繞境動線重要路口、管制區域及永康、大灣交流道協助交通疏導。記者周宗禎/攝影
台南永康警分局凌晨3點部署警力、動員義警、民防、巡守隊等志工在繞境動線重要路口、管制區域及永康、大灣交流道協助交通疏導。記者周宗禎/攝影
台南永康警分局凌晨3點部署警力、動員義警、民防、巡守隊等志工在繞境動線重要路口、管制區域及永康、大灣交流道協助交通疏導。記者周宗禎/攝影
台南永康警分局凌晨3點部署警力、動員義警、民防、巡守隊等志工在繞境動線重要路口、管制區域及永康、大灣交流道協助交通疏導。記者周宗禎/攝影
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台南永康警分局凌晨3點部署警力、動員義警、民防、巡守隊等志工在繞境動線重要路口、管制區域及永康、大灣交流道協助交通疏導。記者周宗禎/攝影
台南永康警分局凌晨3點部署警力、動員義警、民防、巡守隊等志工在繞境動線重要路口、管制區域及永康、大灣交流道協助交通疏導。記者周宗禎/攝影

遶境 警察

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