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台南今實施隨袋徵收新政策 元旦首日查個店家措手不及

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局長謝世傑今天率隊稽查連鎖便利商店垃圾委外清運、隨袋徵收執行情形。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局長謝世傑今天率隊稽查連鎖便利商店垃圾委外清運、隨袋徵收執行情形。記者鄭惠仁／攝影

台南市今天起實施連鎖便利商店垃圾委外清運、隨袋徵收新政策，環保局抽查8大連鎖便利商店共210家門市，有3件違規，都已立即改善。環保局強調，未來會持續稽查，一旦查獲違規都會依規定裁罰。

元旦一大早環保局即展開抽查，局長謝世傑及副局長陳幸芬等主管共130人兵分多路到東區、中西區、永康區、官田區、六甲區等連鎖便利商店，檢視委外清運的店家是否有清除合約書、隨袋徵收的店家垃圾桶內放置的垃圾袋，是不是合格的專用垃圾袋。3家違規店家為東區的7-11、安平區的全家各有一家，以及仁德區的萊爾富。

稽查過程中發現有零星店家丟垃圾時刻意不穿制服，被眼尖的清潔隊員抓包，除拒收外並做成紀錄。也有委外的店家反應委外要付費，而現行又是「隨水費徵收一般廢棄物清除處理費」，似乎重複付費，經環保局解釋，可以申請免隨水費徵收清潔費後釋懷。

環保局統計，全市有八大品牌連鎖便利商店共827家。669間店家委外清運垃圾，158家隨袋徵收。環保局表示，應委託清運而未落實，或未依規定使用專用垃圾袋，處1200至6000元罰鍰。另外，原同意使用專用垃圾袋1年內違規2次，將停止收運。

環保局表示，南市8大連鎖便利商店共827家門市，每月垃圾量約400噸，此一新措施將有助於垃圾源頭減量、促進資源回收，預估每月可增加40噸的回收物，較原回收量130噸成長約3成，廚餘回收量也會增加。

台南市環保局長謝世傑今天率隊稽查連鎖便利商店垃圾委外清運、隨袋徵收執行情形。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局長謝世傑今天率隊稽查連鎖便利商店垃圾委外清運、隨袋徵收執行情形。記者鄭惠仁／攝影

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