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首度突破千萬人！雲林觀光疫情下逆勢成長開香檳慶祝
疫情衝擊下，國內旅遊大爆發，雲林縣觀光也逆勢成長，去年觀光客人數首度衝破千萬人次，創下空前紀錄，雲林縣長張麗善今天特地和文化觀光處開香檳慶祝，鼓勵大家持續努力，翻轉外界對雲林是最難玩的刻板印象。
疫情無法出國影響下，國內旅遊大爆發，雲林縣觀光客也隨之大幅提升，過去每年的觀光客平均人數大約都在700到800萬人次，縣府文化觀光處表示，根據交通部觀光局統計，今年1至8月雲林觀光已達786人次，是6都以外全國第一，直至今年的11月底已累計960萬人次，12月底更突破1000萬人次，創下歷年來最高紀錄。
雲林縣長張麗善今天參加斗六市公所元旦升旗典禮，心情顯得愉悅，除了當場宣布雲林觀光客已在去年底突破千萬人次的好消息，也強調從這數據足可翻轉外界指說雲林不好玩的刻板印象。
張縣長並帶領一級主管，到文觀處和大家切蛋糕開香檳慶賀，除鼓勵大家再接再厲，她說，雲林有好山好水及豐富的自然景點，北港和西螺老鎮更有深厚的文化底蘊，古坑綠色隧道在去年也飆升成為全國10大觀光景點的第5名，今年斗六市、口湖鄉更獲選台灣經典小鎮3.0，相當難得。
張麗善表示，雲林擁有多樣地景、物產與美食，縣府整合資源推動轉型，貼近新世代族群的風格，縣府統計也顯示，去年度遊客人數比前年增加約250萬人次，成長約4成，縣府會持續推動更優質遊程，吸引更多遊客，讓全國看見雲林的好！
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