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影／「應熱愛自己的國家」 她堅持在嘉義縣辦升旗典禮

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
朴子市公所成嘉義縣18鄉鎮唯一舉辦升旗典禮的公所。圖／翻攝自吳品叡臉書
朴子市公所成嘉義縣18鄉鎮唯一舉辦升旗典禮的公所。圖／翻攝自吳品叡臉書

國內傳出首例新冠肺炎變種病毒案例，嘉義縣市政府分別宣布跨年和日出活動不開放民眾進場，總統府也宣布今年元旦升旗不開放民眾參加，嘉義縣18鄉鎮市唯一舉辦升旗典禮的朴子市公所，今天上午7點照常在公所廣場升旗，邀請朴子風箏隊施放國旗風箏表演，呈現不同造型的國旗風箏。

凌晨的朴子氣溫僅10度左右，朴子市長吳品叡清晨五點便接到電話，市公所外早已大排長龍，儘管天氣酷寒，民眾的熱情踴躍令她相當感動。

吳品叡說，昨天早上公所緊急會議，各方人馬持不同意見，但最後評估活動會場較空曠，還是續辦，活動現場也遵守防疫規定，戴口罩、實名制，在地上劃設安全距離標示，也在臉書上宣傳多利用直播，但參加民眾仍踴躍，這份熱情也讓吳品叡很感動。

往年元旦嘉義縣政府皆以日出印象音樂會取代升旗典禮，吳品叡說，朴子市公所停辦升旗典禮超過十年，現在各級學校都不舉行升旗，孩子們逐漸忘掉升旗這件事，這是不應該發生的，因此從他上任以來，堅持每年都要辦，「這是一個對傳統文化的尊重，不應該被停止」，儘管防疫期間大家比較辛苦，但還是應該熱愛我們的國家，維護國家的主權。

活動現場也發生意外小插曲，縣議員李國勝致詞時，口罩掉到地上，他說以前(升旗典禮)都要拿國旗，現在改成戴口罩，今天帶了一頂國旗帽，代表仍然要堅強，新的一年，「牛」轉乾坤，期許民眾注意身體健康

民眾排隊領取國旗，參加升旗典禮。圖／翻攝自吳品叡臉書
民眾排隊領取國旗，參加升旗典禮。圖／翻攝自吳品叡臉書

朴子 國旗 口罩

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