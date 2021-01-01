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苦！超級寒流兩天凍死十萬尾虱目魚 業者冒寒搶收

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
超級寒流造成雲林沿海地區虱目魚，兩天凍死達十萬尾以上，業者冒著酷冷寒風打撈死魚。記者蔡維斌／攝影
超級寒流造成雲林沿海地區虱目魚，兩天凍死達十萬尾以上，業者冒著酷冷寒風打撈死魚。記者蔡維斌／攝影

超級寒流入侵，儘管業者加緊打水補水溫，但仍不敵強寒，虱目凍死約三、五成，今天光是台西地區一上午就死亡超過三萬尾以上，連同昨天合計有近十萬尾，業者冒著酷寒，趁魚還沒浮水面趕緊打撈上市，但價格下滑1台斤賣不到10元，業者叫苦。

虱目魚最怕的是暖天中氣溫急速下降！台西養殖業者林生源等人說，前天雲林還出大太陽，大家都穿短袖，沒有想一天之中，氣溫驟降快十度，人都受不了，何況活在水中的魚，他們全面啟動水車並抽水井增加水溫，但仍不敵深夜酷寒，一魚間虱目魚都插土（避寒）。

業者說，虱目魚一旦插土，不死也傷，為能趁鮮捕撈上市，起碼減少損失，所以一大早儘管冷風颼颼，但還是下水撈魚。丁姓業者更動員全家沿著魚塭一步步行走打撈，面對一簍簍撈起的死魚，心如淌血。

今天上午幾處水產魚商開處魚車四處忙著運銷虱目魚，一車車虱目魚運達，馬上集運到南部各大市場拍賣，次級死魚則直接運往加工廠作為飼料，林姓魚商說，虱目魚鑽入底土，代表還新鮮，一台斤還可賣到二十元上下，一旦翻魚肚白浮上水面的，代表死亡時間較長，被視為次級品，只能加工作飼料，每台斤不到十元。

養魚業者姚瑞統說，目前死亡的魚多半已養了快兩年，已有兩、三台斤了，正常情況下，每台斤可賣到四十元以上，如今賣到不到十元，還要冒著風冷下水打撈，太不划算了，有人根脆等天氣好轉再撈上來當肥料。

業者說，雲林沿海虱目魚多半與文蛤混養，死魚太多不撈起來也會影響水質，為顧全池底的文蛤，大家還是冒寒撈魚，沒想到新年第一天，就遇上霸王寒流，期待老天幫忙讓文蛤豐收，以彌補魚死損失。

超級寒流造成雲林沿海地區虱目魚，兩天凍死達十萬尾以上，業者冒著酷冷寒風打撈死魚，並趁新鮮運銷市場減少損失。記者蔡維斌／攝影
超級寒流造成雲林沿海地區虱目魚，兩天凍死達十萬尾以上，業者冒著酷冷寒風打撈死魚，並趁新鮮運銷市場減少損失。記者蔡維斌／攝影
超級寒流造成雲林沿海地區虱目魚，兩天凍死達十萬尾以上，業者冒著酷冷寒風打撈死魚，並趁新鮮運銷市場減少損失。記者蔡維斌／攝影
超級寒流造成雲林沿海地區虱目魚，兩天凍死達十萬尾以上，業者冒著酷冷寒風打撈死魚，並趁新鮮運銷市場減少損失。記者蔡維斌／攝影
超級寒流造成雲林沿海地區虱目魚，兩天凍死達十萬尾以上，業者冒著酷冷寒風打撈死魚。記者蔡維斌／攝影
超級寒流造成雲林沿海地區虱目魚，兩天凍死達十萬尾以上，業者冒著酷冷寒風打撈死魚。記者蔡維斌／攝影
超級寒流造成雲林沿海地區虱目魚，兩天凍死達十萬尾以上，業者冒著酷冷寒風打撈死魚。記者蔡維斌／攝影
超級寒流造成雲林沿海地區虱目魚，兩天凍死達十萬尾以上，業者冒著酷冷寒風打撈死魚。記者蔡維斌／攝影
超級寒流造成雲林沿海地區虱目魚，兩天凍死達十萬尾以上，業者冒著酷冷寒風打撈死魚，並趁新鮮運銷市場減少損失。記者蔡維斌／攝影
超級寒流造成雲林沿海地區虱目魚，兩天凍死達十萬尾以上，業者冒著酷冷寒風打撈死魚，並趁新鮮運銷市場減少損失。記者蔡維斌／攝影

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