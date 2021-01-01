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台鐵鳴日號元旦首發就故障 半夜3時卡北埔急換車頭

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影／不畏霸王寒流！彩色口罩神將團阿里山上熱舞送口罩

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
熱情民眾與神將團合影。圖／歡喜財神廟提供
熱情民眾與神將團合影。圖／歡喜財神廟提供

國內外疫情嚴峻，許多國內外跨年活動紛紛取消民眾入場，但嘉義縣中埔鄉歡喜財神廟為了讓上山遊客，今年能更「神」氣十足的送舊迎新，並在2021全力防疫拚經濟，在元旦上午6時，出動廟方特色「口罩神將團」，在祝山支線的對高岳車站及前往觀日平台沿路，免費發放口罩。

總幹事石育鐘表示，為配合政府八大類場所全面戴口罩的政策，成立「口罩神將團」；同時為了讓民眾一面防疫也能全心全力拚經濟，人人都有財神「罩」，遂製作了「財神罩我」的口罩免費提供給香客，反應熱烈，原限量15000個財神口罩，一個月不到，僅剩約2000個。

為了讓在阿里山觀日出的遊客，在元旦有好彩頭、有財神罩著，該廟特別動員了3尊財神財將，在祝山支線終點對高岳車站及上觀日出平台的路上，免費發放口罩。

尤其，當3尊Q版的財神神將不畏霸王寒流，跳起時下最火紅的螃蟹舞、扭扭舞時，更是讓遊客頗為驚喜驚艷，沿路鼓勵的掌聲不斷。

另石育鐘說，告別疫情嚴重的2020及庚子年，大家都希望新的2021能夠「牛」轉乾坤，全力拚經濟，為了幫報名香客及阿里山遊客祈福，才不畏寒流率神將上山祈福，除了為新年增添歡樂氣氛，也希望在財神加持下，2021台灣的各行各業都能更加神氣。

歡喜財神廟三尊財神上山發送口罩。圖／歡喜財神廟提供
歡喜財神廟三尊財神上山發送口罩。圖／歡喜財神廟提供
熱情民眾與神將團合影。圖／歡喜財神廟提供
熱情民眾與神將團合影。圖／歡喜財神廟提供

口罩 阿里山

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