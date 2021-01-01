台南兒童藝術教育節活動創意啟航 老師都想體驗及學習

台南市去年首度辦理兒童藝術教育節活動獲得熱烈迴響，教育局及早規畫今年的活動，目前已舉辦兩場跨領域藝術課程工作坊，讓教師進行專業對話與腦力激盪，產出2021暑期兒童藝術教育夏令營課程模組，今年的兒童藝術教育節精彩可期。

市長黃偉哲表示，兒童藝術教育不只是學生藝術創作的展出，更應落實在課程的創新，讓學童得到獨特的學習體驗。教育局首度集結跨領域的教師分享經驗，期望以這些學校創新課程經驗，帶領教師思考跨領域藝術教育課程的可能性。

教育局表示，工作坊讓不同領域的老師一起為兒童藝術教育貢獻所長，從跨領域教學做起，扎根與深耕兒童藝術教育。透過不同領域教師分組，讓各具專長教師齊聚一堂，就所關注的議題，各自發揮巧思與專業，討論課程主題且進行課程設計。

工作坊產出5個跨領域藝術課程，如結合科技、工程、資訊及藝術的「水管藝術師」；結合語文、視覺藝術、資訊領域的逐格動畫課程；跨文學、音樂、視覺與表演藝術的故事劇場；跨視覺藝術、音樂與科技的「AI藝想樂園」；以及結合聲音與視覺藝術產出音樂劇的創作實驗等。透過跨領域教師的課程設計產出，期望落實在學校教學現場，成為今年兒童藝術教育節夏令營課程內涵。

工作坊老師表示，這次的工作坊為自己的教學開啟一扇嶄新的視窗，例如帶領學生製作立體樂園、編輯各種不同氛圍的配樂、以AI遊園車帶領遊園者探索樂園等，這麼好玩有趣的課程，連老師都超級想體驗及學習。