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台鐵鳴日號元旦首發就故障 半夜3時卡北埔急換車頭

配合月台工程 台南大橋車站5日起暫停售票一個月

中央社 / 台南1日電

配合「鐵路行車安全改善6年計畫－月台提高工程」，台南市永康區大橋車站因站體改善工程限制，1月5日至2月5日間暫停售票業務。

台南車站人員今天指出，永康區大橋車站1月5日至2月5日一個月期間暫停售票業務，暫停售票也包括自動售票機。

台南車站人員表示，大橋車站暫停售票期間如有購票或加值需求，因應方式如下：

一、非對號列車車票：可改使用電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡，享有區間車票價9折優惠）或上車後向車長補票。

二、對號列車車票：網路訂票取票及窗口購票可至鄰近車站（台南車站、永康車站）辦理；訂票取票也可至各代售取票通路（超商、郵局及對號列車自動售票機）辦理。

三、電子票證加值：可至鄰近其他加值通路（便利超商等）或鄰近車站辦理。

四、薄紙定期票：薄紙通用定期票僅限於起訖站中的一站發售，無法在非起迄站以外的車站購買，但台南車站是大橋車站的管理站，因此暫停售票期間想購買薄紙定期票者，可至台南車站或另一起迄站購買。

大橋車站位於台南市永康區，是台鐵管理局縱貫線的鐵路車站，運量大。

台鐵

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