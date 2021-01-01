嘉市府元旦升旗沒民眾 黃敏惠：注意疫情堅定向前行

嘉義市長黃敏惠與市府主管，今天上午在市政府大樓前舉行元旦升旗，因應新冠疫情，升旗活動取消民眾進場與健行活動，由童軍團護旗進場、升旗，黃敏惠強調嘉義市2020勇奪全台幸福城市第1名，迎接全新2021年要更努力，也要更注意疫情、堅定向前行。

嘉義市政府元旦升旗典禮今年縮小規模，未開放民眾參加，現場除了工作人員，並沒有沒有太多人到場，典禮莊嚴隆重，由童軍團護旗進場揭開序幕，黃敏惠帶領市府一級主管、工作同仁唱國歌、國旗歌升旗，感謝童軍團小童軍在寒風中完成升旗任務。

黃敏惠表示，去年以滿滿的愛迎接2020，沒想到過完年就遇見大疫情，新冠肺炎打亂全世界、全台灣生活，但也讓全民凝聚能量，共同面對疫情帶來的每一次挑戰。