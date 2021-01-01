快訊

台鐵鳴日號元旦首發就故障 半夜3時卡北埔急換車頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市府元旦升旗沒民眾 黃敏惠：注意疫情堅定向前行

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠今天帶領市府官員，在市府前舉辦元旦升旗迎接2021。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠今天帶領市府官員，在市府前舉辦元旦升旗迎接2021。記者卜敏正／翻攝

嘉義市長黃敏惠與市府主管，今天上午在市政府大樓前舉行元旦升旗，因應新冠疫情，升旗活動取消民眾進場與健行活動，由童軍團護旗進場、升旗，黃敏惠強調嘉義市2020勇奪全台幸福城市第1名，迎接全新2021年要更努力，也要更注意疫情、堅定向前行。

嘉義市政府元旦升旗典禮今年縮小規模，未開放民眾參加，現場除了工作人員，並沒有沒有太多人到場，典禮莊嚴隆重，由童軍團護旗進場揭開序幕，黃敏惠帶領市府一級主管、工作同仁唱國歌、國旗歌升旗，感謝童軍團小童軍在寒風中完成升旗任務。

黃敏惠表示，去年以滿滿的愛迎接2020，沒想到過完年就遇見大疫情，新冠肺炎打亂全世界、全台灣生活，但也讓全民凝聚能量，共同面對疫情帶來的每一次挑戰。

「2021有您更好！」黃敏惠說，雖然疫情把我們距離拉開，但是心卻更團聚在一起！從昨天跨年晚會到今天升旗典禮，是第一次不讓民眾參加，心雖不捨，但她仍決定以市民健康為重，一起共度這個特別的跨年，透過網路直播順利完成溫馨安全的跨年晚會，與新年升旗典禮。

嘉義市今年元旦升旗典禮沒有民眾參加。記者卜敏正／翻攝
嘉義市今年元旦升旗典禮沒有民眾參加。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠今天帶領市府官員，在市府前舉辦元旦升旗迎接2021 。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠今天帶領市府官員，在市府前舉辦元旦升旗迎接2021 。記者卜敏正／翻攝
童軍團護旗入場 。記者卜敏正／翻攝
童軍團護旗入場 。記者卜敏正／翻攝

疫情 黃敏惠 跨年晚會

延伸閱讀

結婚50年 4對銀髮夫妻穿婚紗圓夢

官逼民反！藍議員：中央鴕鳥心態 選放假前1日宣布萊豬政策

影／萊豬亂是中央造成的！黃敏惠：和嘉義市議會合作提釋憲

影／與你一起慢慢變老！日照中心辦銀髮婚禮幫阿嬤圓夢

相關新聞

影／不畏霸王寒流！彩色口罩神將團阿里山上熱舞送口罩

國內外疫情嚴峻，許多國內外跨年活動紛紛取消民眾入場，但嘉義縣中埔鄉歡喜財神廟為了讓上山遊客，今年能更「神」氣十足的送舊迎...

台南鴻仁國際漢學書院倡書畫 親師生揮毫迎新年

寒流發威，疫情緊繃，位在台南市成功國中校園內的鴻仁國際漢學書院國小部卻充滿暖暖的年味，親師生昨在新年前的最後一堂課，與書...

台南兒童藝術教育節活動創意啟航 老師都想體驗及學習

台南市去年首度辦理兒童藝術教育節活動獲得熱烈迴響，教育局及早規畫今年的活動，目前已舉辦兩場跨領域藝術課程工作坊，讓教師進...

影／元旦連假高鐵站人潮洶湧 台南站對號車票都賣光

元旦連假高鐵站不時出現返鄉人潮，高鐵台南站今天這般列車班班客滿，臨時購票旅客只能看還有多少自由座車票。

嘉市府元旦升旗沒民眾 黃敏惠：注意疫情堅定向前行

嘉義市長黃敏惠與市府主管，今天上午在市政府大樓前舉行元旦升旗，因應新冠疫情，升旗活動取消民眾進場與健行活動，由童軍團護旗...

影／美到犯規！阿里山日出大景暖人心 宣告2021會更好

眾所矚目2021阿里山第一道曙光今早7點準時露臉，伴隨日出印象音樂會優美旋律，磅礡雲海映襯絢麗光輝，連嘉義縣長翁章梁和立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。