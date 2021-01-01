台南元旦升旗如期舉行 「高規格防疫」健行限千人參加

台南市政府慶祝110年元旦升旗典禮活動，今天上午6點在新營區南瀛綠都心公園如期進行，市長黃偉哲表示，疫情雖然到現在已經是一年了，但是並沒有打敗我們，我們還是非常堅強的。必要的防疫工作要做好，這樣子才能夠保護自己，也保護家人、保護身邊的人。今天同時有新營青商會千人健行，採高規格防疫，從單一出入口管制，採實名制，量體溫戴口罩，噴酒精。

黃偉哲受訪時表示，舉辦元旦升旗典禮主要的用意一方面要彰顯牛年新的精神，希望能扭轉乾坤，第二個原因當然是要凝聚民眾對於國家的向心力與認同感。在防疫工作做了很嚴密的前提下如期辦理升旗典禮，非常感謝大家，也希望祈願國家在新的一年裡面有新的、更好的發展，能夠在安全上、在經濟發展上以及在健康上、國民健康上都能夠有更好的一個進步。也希望2021年裡面，COVID-19疫情能夠退散，國家國泰民安、風調雨順。

黃偉哲說，很高興跟大家一起迎接110年第一天的到來，迎著晨曦，一早雖還是陰陰的，但天已經慢慢亮了，在過去的一年裡面，台灣和世界歷經了COVID-19疫情的肆虐，台灣因為大家守護得非常好，自我守護，守護家人，中央跟地方、政府跟民間攜手同心，一起度過難關。但是難關還沒有結束，我們打了上半場的好球，不管是防疫，就算是6月7號開始解封以來，大家都做得非常好，能夠維持生活的日常、經濟的成長、國家的進步，這點不是我們自己說，是世界都肯定。