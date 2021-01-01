高市農業局前局長吳芳銘 新年接任雲林縣農業處長

高雄市前市長韓國瑜任內的農業大將，高雄市農業局前局長吳芳銘新年有新職，將從2021年起接任雲林縣農業處長一職。吳芳銘說，雲林是他出生的故鄉，他會全力以赴回報故鄉。

雲林縣農業處官網在2021年元旦不久，即在官網更新主管資料，公布新任處長為吳芳銘。

官網介紹吳芳銘經歷為高雄市農業局長、嘉義縣副縣長、文觀局長、民政處長、民進黨青年部及主席室副主任、立委辦公室主任、亞太電信主秘、文化大學講師、南華大學助理教授、自由時報「政經人視界」、鏡傳媒「銘看天下」作者、復旦大學企管博士候選人、北京清華大學經濟學博士候選人。

學歷是東海大學政治學學士、中正大學政治學碩士、政治大學經營管理碩士學程碩士EMBA。

吳芳銘稍早受訪證實此事，他說，縣長張麗善邀約他回鄉服務，周一就會布達，雲林是他出生的故鄉，他會全力以赴回報故鄉。