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歲末祈福大林起鼓！九天民俗技藝團擊鼓震撼迎新年
新冠肺炎疫情全球蔓延，大家日子過得苦，歲末年終最後一夜，寒流來襲，嘉義縣大林鎮今晚首次在體育運動公園舉辦感恩祈福晚會，鎮長簡志偉邀請知名九天民俗技藝團，以精彩震撼人心鼓樂，撫慰人心，與鄉親共同迎接新年的到來，場面盛大熱鬧。
傍晚由鎮內各幼兒園及國中小學生表演暖身，晚間7點九天民俗技藝團開演，由聖火秀及眾神遶境意象開啟演出序幕，象徵掃除疫情陰霾，帶來正氣力量。
緊接著是鑼鼓震天、氣動山河的「氣吞天下」，眾將出巡、驅煞納福的「官將首」，兼具傳統與現代感活潑靈動「新‧電音三太子」，加上趣味橫生「神偶互動」體驗，「撩藝尬陣」以及氣勢磅礡的「御天戰鼓」鼓聲，將會場氣氛推向最高潮，將祝福傳送給鄉親，觀眾感動報以熱烈掌聲。
「大林起鼓，陰雨盡除！」簡志偉說，10月在外地觀賞九天民俗技藝團的表演，深受震撼感動，希望透過文化藝術表演，讓鎮民看到，今年疫情壟罩，人心抑鬱疏離，大林也面臨挑戰，大家辛苦了！期待嶄新的2021年，他讚譽九天民俗技藝團是來自土地台灣之聲，展現力與美，願鼓舞帶來正能量，為大林迎來新年新希望，牛轉乾坤。
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