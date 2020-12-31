歲末祈福大林起鼓！九天民俗技藝團擊鼓震撼迎新年

新冠肺炎疫情全球蔓延，大家日子過得苦，歲末年終最後一夜，寒流來襲，嘉義縣大林鎮今晚首次在體育運動公園舉辦感恩祈福晚會，鎮長簡志偉邀請知名九天民俗技藝團，以精彩震撼人心鼓樂，撫慰人心，與鄉親共同迎接新年的到來，場面盛大熱鬧。

傍晚由鎮內各幼兒園及國中小學生表演暖身，晚間7點九天民俗技藝團開演，由聖火秀及眾神遶境意象開啟演出序幕，象徵掃除疫情陰霾，帶來正氣力量。

緊接著是鑼鼓震天、氣動山河的「氣吞天下」，眾將出巡、驅煞納福的「官將首」，兼具傳統與現代感活潑靈動「新‧電音三太子」，加上趣味橫生「神偶互動」體驗，「撩藝尬陣」以及氣勢磅礡的「御天戰鼓」鼓聲，將會場氣氛推向最高潮，將祝福傳送給鄉親，觀眾感動報以熱烈掌聲。